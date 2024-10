Ein Augsburger Minigolfer trotzt dem Nachwuchsproblem

David Nickerl macht es so, wie er es vor jedem Schlag macht. Er lässt den Minigolfball aus Brusthöhe auf die Bahn fallen. Dann legt er ihn auf den Abschlagpunkt und stellt sich breitbeinig seitlich an die Bahn. Er legt den Schläger an den Ball, hält kurz inne und gibt der Kugel anschließend einen leichten Stoß. Der Ball rollt wie an der Schnur gezogen durch den schmalen Tunnel in dem grünen Hindernis, die Schräge hinauf – und landet schließlich im Loch am Ende der Bahn auf der Anlage in Wellenburg

