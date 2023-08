FC Augsburg

vor 17 Min.

Rekord für die Ewigkeit: 1973 wurde der FCA mit Polizei-Eskorte zum Derby nach München begleitet

Plus Vor 50 Jahren fand im Olympiastadion das Rekordspiel zwischen 1860 München und dem FCA mit 90.000 Zuschauern statt. Beim Platzsturm gab es sogar Verletzte.

Von Herbert Schmoll

Es war ein Tag für die Geschichtsbücher des Fußballs, der 15. August 1973. An jenem Tag vor genau 50 Jahren lockten der TSV 1860 München und der FC Augsburg mehr als 90.000 Besucher und Besucherinnen in das ein Jahr zuvor eröffnete Münchner Olympiastadion. Es war der zweite Spieltag in der Fußball-Regionalliga Süd, der damals zweithöchsten Spielklasse des Landes.

Es war unvorstellbar, was sich rund um dieses bayerische Derby abspielte. Zu den Protagonisten zählte damals auch Claus Brandmair, mit 20 Jahren der jüngste Spieler des FCA, der sagt: "Ich werde diesen Tag mein Leben lang nicht vergessen." Kein Wunder, denn vier Jahre nach der Augsburger Fußballfusion zwischen dem BC Augsburg und dem TSV Schwaben Augsburg war die Stadt am Lech eigentlich nur Fußballprovinz. Der FCA war zwar im Mai von der Bayernliga in die Zweitklassigkeit aufgestiegen, und die Freude darüber war groß, doch von einer überschäumenden Begeisterung nicht viel zu spüren.

