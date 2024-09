Rückkehrer Dahmen rettet dem FCA II in der Regionalliga einen Punkt

Tobias Strobl ist nicht gerade als Schönredner bekannt. Der Trainer der U23 des FC Augsburg analysiert die Spiele seiner Mannschaft stets ehrlich und kritisch, entsprechend war er mit dem 0:0 seiner Truppe beim SV Viktoria Aschaffenburg nicht zufrieden. Dies teilte er auch der Öffentlichkeit mit. Ein total biederer Auftritt der Seinen sei das gewesen, lautete Strobls Urteil nach der nicht gerade ansehnlichen Partie.

Lob aus der Chefetage und von den wenigen FCA-Fans auf der Tribüne in Unterfranken gab es eigentlich nur für Torhüter Finn Dahmen. Nach monatelanger Verletzungspause feierte der Torhüter der Profimannschaft im Regionalligateam ein glänzendes Comeback und war entscheidend am Punktgewinn beteiligt. Dahmen war es, der die Augsburger mit zwei starken Paraden (7., 25.) vor dem Rückstand bewahrte und auf Kurs hielt. Klar, dass sich der ehemalige Mainzer über seine Leistung sehr freute. „Mir hat es viel Spaß gemacht“, sagte er im Anschluss an die Partie.

Die zweite Hälfte gestaltete sich ähnlich wie der erste Durchgang: der FCA II mit mehr Ballbesitz, aber wenigen zwingenden Gelegenheiten. Die gefährlichste Chance hatte Hausmann auf dem Fuß, doch auch Aschaffenburgs Torsteher Max Grün demonstrierte seine Klasse und hielt bravourös. Kommende Woche gastieren am Samstag, 21. September, (14 Uhr) die Würzburger Kickers in der Rosenau. Strobl erwartet sich von seiner Mannschaft dann einen bedeutend besseren Auftritt.

FCA II: Dahmen – Bell, Banks, Aigner, Taseski - Deger - Cabrera, Kücüksahin, Mühlbauer (75. Kresin), Hausmann - Ehrlich (80. Müller) - Schiedsrichter Burghartswieser - Zuschauer: 60