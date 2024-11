FCA II revanchiert sich mit 3:0-Sieg im Stadtderby gegen TSV Schwaben Augsburg

Beim Augsburger Derby-Rückspiel in der Regionalliga Bayern behielt dieses Mal die zweite Mannschaft des FC Augsburg die Oberhand und fuhr nach der 2:5-Niederlage im August einen hochverdienten 3:0-(1:0)-„Auswärtssieg“ im Rosenaustadion vor 1047 Zuschauern ein. Tabellarisch liegen beide Teams mit jeweils 25 Punkten dicht beieinander. Der FCA II klettert auf den 11. Platz, während sich der TSV Schwaben auf dem 13. Rang befindet. Am nächsten Freitagabend empfängt der FCA den SV Wacker Burghausen (9.), während die Schwaben am Samstag beim SV Aubstadt (8.) gastieren.

Schnee wird per Hand abgeschoben

Kurzzeitig stand die Durchführung des Regionalliga-Stadtderbys wegen des Wintereinbruchs auf der Kippe. Doch dann griffen die Mitarbeiter des städtischen Sportamtes zur Schneeschaufel, schippten am Samstagvormittag den Schnee vom Rasen. So sorgten sie dafür, dass die Schwaben und der FCA II am Nachmittag zwar keine optimalen, aber doch ordentliche Spielbedingungen auf dem tiefen Geläuf vorfanden.

Es war ein mustergültiger Auftakt für die Elf von Tobias Strobl. Nachdem Schwaben-Keeper Maximilian Reil noch das Leder vor Lucas Ehrlich in höchster Not gefischt hatte (3.), zirkelte Tobias Horn den Ball mit seinem Kunstschuss vom linken Strafraumeck perfekt in den Winkel zur FCA-Führung (5.). In der Folgezeit verflachte das Match, wiederum Horn hatte eine gute Gelegenheit, doch sein Abschluss ging knapp über das Gehäuse (27.). Die „Violetten“ mühten sich zwar, kamen aber zu keinen nennenswerten Chancen.

FCA II bestimmt auch nach der Halbzeit das Spiel

Auch nach dem Seitenwechsel war die U23 des FC Augsburg agiler, wacher und gefährlicher. Nachdem Reil noch stark gegen Daniel Hausmann pariert hatte, erhöhte der frei stehende Ehrlich ohne Mühe per Abstauber zum 0:2 (56.). Mit den eingewechselten Diowo und Keererom wollten die Schwabenritter für mehr Offensivpower sorgen und prompt hatte Jonas Greppmeir auf Vorlage von Diowo frei vor Keeper Jäger die Chance zum Anschlusstreffer, doch der FCA-Schlussmann vereitelte die Chance reaktionsschnell (63.).

Fast im Gegenzug machte der FCA II durch den eingewechselten Constantin Kresin abermals per Abstauber mit dem dritten Treffer endgültig den Deckel drauf (65.). Schwaben hatte zwar noch Chancen durch Diowo (77.) und Gail (87.), doch es war einer jener Tage, an denen der Ball partout nicht ins Netz wollte.

„Ich muss meinen Jungs Respekt für den heutigen Auftritt zollen. Wir hatten einige Verletzte zu kompensieren, doch wir waren über 90 Minuten stabil. Mancher Akteur hat zudem auf ungewohnter Position agieren müssen. Die Revanche für die Hinspielniederlage ist geglückt, unabhängig vom Derby wollten wir nicht zweimal gegen das gleiche Team verlieren“, resümierte ein sehr zufriedener FCA-Coach Tobias Strobl.

Auf der anderen Seite war Matthias Ostrzolek, der aufgrund seiner Sperre das komplette Spiel von der Bank aus coachte, restlos bedient: „Es war natürlich ein bitterer und enttäuschender Nachmittag, wir haben unser Potenzial von der ersten Minute bis zum Spielende nicht auf den Platz gebracht. Das frühe Gegentor durch einen Sonntagsschuss war zudem ein Handicap. Bei diesen äußeren Bedingungen, wo es vorwiegend über Kampf und Willen geht, waren wir dem Gegner sichtbar unterlegen.“

TSV Schwaben Augsburg: Reil - Gail, Herzig, Krug, Ruisinger - Heiß (80. Fackler-Stamm), Kurz (80. Yücel), Greisel, Luburic (60. Diowo), Ramser (60. Keererom)- Greppmeir (68. Gerlspeck)

FC Augsburg II: Jäger - Banks, Bell, Horn, Katic (46. Kresin) - Hausmann, Hofgärtner, Kücüksahin, Mühlbauer - Ehrlich (76. Müller), Okugawa (88. Cabrera)

Tore: 0:1 Horn (5.), 0:2 Ehrlich (56.), 0:3 Kresin (65.) - Zuschauer: 1047 - Schiedsrichter: Pflaum (Dörfleins)