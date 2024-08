Eine unnötige Pleite

Auch am Tag danach konnte es Tobias Strobl noch nicht fassen, was er da in Burghausen erleben musste. „Das war die unnötigste Niederlage in den vergangenen zwei Jahren“ war der Trainer der U23 des FC Augsburg nach der 1:2-Pleite beim SV Wacker Burghausen in der Regionalliga Bayern restlos bedient. Strobl fassungslos: „Burghausen hatte über das gesamte Spiel keine echte Torchance und gewinnt durch einen Sonntagsschuss und nach einem Einwurf, bei dem wir zu weit weg waren. Wir waren über 65 Minuten die absolut bessere Mannschaft und müssen uns mit dem zweiten und dritten Tor belohnen.“ Dabei schien die Augsburger Bundesliga-Reserve nach dem 2:5-Debakel vor Wochenfrist im Derby gegen den TSV Schwaben auf dem richtigen Weg zu sein.

So sah es auch Robert Berg, der Coach der Hausherren. „In der ersten Halbzeit wurden wir von Augsburg regelrecht vorgeführt. Sie haben es nur verpasst, das zweite Tor nachzulegen“, gab er nach der Partie zu. Doch für das Lob von vielen Seiten gab es für den FCA-Nachwuchs keine Punkte. Mit einem verwandelten Foulelfmeter brachte Kapitän Lukas Aigner die Schwaben schon nach sieben Minuten 1:0 in Führung. Auch im zweiten Abschnitt verpassten es die Strobl-Schützlinge nachzulegen - was sich rächen sollte: Die Gastgeber von der Salzach schlugen per Doppelschlag zu (75., 79.) und drehten das Spiel. In der fünften Minute der Nachspielzeit sah dann Noahkai Banks auch noch Gelb-Rot..

Weiter geht es für die U23 am Freitag, 23. August, (19.00 Uhr) in der Rosenau gegen die SpVgg Ansbach.

FCA II: Jäger - Bell, Banks, Lindermeir (74. Rasoulinia) - Deger (83. Heinze), - Kaube, , Cabrera, Kücüksahin, Aigner, Hausmann (67. Mühlbauer) - Ehrlich (64. Müller)- Tore: 0:1 Aigner (7./FE), ), 1:1 Malinowski (75.), 2:1 Bachschmid (79.). - Gelb-Rot: Banks (90+5) . Schiedsrichter: Wittmann - Zuschauer: 1127