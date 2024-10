Göggingens glorreiche Zeiten sind vorbei

Thomas Zimmerly hat die glorreichen Zeiten des TSV Göggingen noch selbst miterlebt. Der mittlerweile 61-jährige erinnert sich gern zurück: „Für einen kleinen Verein wie Göggingen war das schon ein Riesending, als wir in die Landesliga aufgestiegen sind“. Damals im Jahr 1984 war die Landesliga immerhin die fünfthöchste Spielklasse.

Mit Trainer Harald Steinhäußler, der in früheren Jahren beim FC Augsburg in deren Bayernliga-Meistersaison 1972/73 auf der Liberoposition spielte, gelang dem Verein ein kleines Wunder. Zumal mit Zimmerly, Werner Duschner, Harald Schweizer oder Manfred Kramer (um nur einige zu nennen) Spieler dabei waren, die allesamt echte Gögginger Eigengewächse waren. „Plötzlich spielten wir gegen Burghausen, Gundelfingen oder Großhadern. Allesamt waren das Landesliga-Größen“, so Zimmerly. Sein Vater Rudi (wird im November 89 Jahre alt), der ehemalige Keeper des Regionalligisten TSV Schwaben Augsburg, spielte ebenfalls nach seiner Zeit bei den „Violetten“ im Trikot des TSV Göggingen. Er gehörte der Mannschaft an, die sich 1975 eine Saison lang mit den Landesligisten messen durfte.

In Göggingen geht es immer früh los

Und wer Göggingen im eigenen Stadion besiegen wollte, der musste und muss im wahrsten Sinne des Wortes immer noch früh aufstehen. Mit der Anstoßzeit, Sonntag 10.30 Uhr, hat sich der TSV noch nie beliebt gemacht. „Mannschaften, die früher zum Beispiel aus Oberbayern kamen, die haben ganz schön geflucht. Die mussten ja teilweise um 6 Uhr früh losfahren“, lacht Zimmerly.

Jedenfalls in den Jahren zwischen 1975 und 1999 hatte der TSV fußballerisch seine Hochzeiten. Später spielte man immerhin in der neu geschaffenen Bezirksoberliga oder zumindest in der Bezirksliga. Der TSV war eine Hausnummer in der Region. Doch Höhen und Tiefen wechselten sich eben so ab, wie Abteilungsleiter oder Trainer. Albert Zettler, Fritz Wellnhofer, Hermann Zitzenzier, Dietmar Link oder Günter Scholz waren unter anderem die Übungsleiter.

Ab 2001 ging es dann bergab. Göggingen musste den bitteren Gang in die Kreisliga antreten. So richtig erholt haben sich dann die Gögginger nicht mehr. Die Kreisliga war lange das Maß aller Dinge. In der vergangenen Saison entging man sogar mit viel Dusel dem Abstieg aus der Kreisklasse. Also viel Tristesse.

Karl-Heinz Fischaleck ist jetzt seit über zehn Jahren der Abteilungsleiter. Zusammen mit Patrick Augustin leitet er den Klub. Fischaleck ist eine treue Vereinsseele. Der mittlerweile 53-jährige ist seit der E-Jugend im Verein. Als Keeper spielte er noch in der Bezirksoberliga, in der Bezirksliga und in der Kreisliga. Sein Sohn Felix spielt heute in der Innenverteidigung. „Mit früheren Zeiten kann man das nicht mehr vergleichen. Seit ich Abteilungsleiter bin zahlen wir Spielern auch kein Geld mehr. Vielleicht mal ein Essen oder wir steuern was zur Ausrüstung bei. In manchen Vereinen werden halt noch Punkteprämien gezahlt und dann wird es schon schwierig für uns“, sagt er.

Noch spricht Göggingen nicht vom Aufstieg

Dennoch scheint es in dieser Spielzeit wieder in die richtige Richtung zu laufen. Der sportliche Leiter Stefan Wiedemann hat mit Philipp Schmid (zuletzt TSV Pfersee) und Maximilian Klein (zuletzt FC Tandern) ein neues Spielertrainer-Duo an Land gezogen. „Eigentlich war nach der katastrophalen Saison unser Saisonziel der Klassenerhalt, aber unser Anspruch ist schon die Rückkehr in die Kreisliga, aber wir sprechen nach neun Spieltagen sicher noch nicht vom Aufstieg. Natürlich bin ich derzeit super zufrieden“, so Fischaleck.

Darf er auch sein. Zuletzt besiegte Göggingen den SV Margertshausen mit 8:0. Allein Spielertrainer Phillip Schmid traf fünfmal. Eine Woche zuvor gab es ein 6:0-Schützenfest beim FSV Großaitingen. Die Gögginger sind seit Sonntag mit 22 Punkten Spitzenreiter vor Türkspor Augsburg II (21). In Göggingen ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Doch Höhenflüge wie einst wird es so schnell wohl nicht mehr geben.