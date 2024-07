Keine Siege für die Augsburger Regionalliga-Fußballer

Auch nach dem zweiten Saisonspiel in der Fußball-Regionalliga Bayern bleibt die U23 des FC Augsburg unbesiegt. Im Spitzenspiel trennten sich die Gastgeber und der FV Illertissen 0:0. Dagegen zahlten die Schwaben trotz einer guten Leistung Lehrgeld. Der Neuling unterlag beim amtierenden Meister Würzburger Kickers 1:3.

FCA II Es dauerte eine ganze Weile, ehe das Spitzenspiel seinem Ruf auch gerecht werden konnte. Exakt bis nach der Pause. Denn im ersten Abschnitt sahen die 455 Fans in der Rosenau ein ereignisarmes Spiel. Wobei die von Holger Bachthaler trainierten Westschwaben die besseren Möglichkeiten hatten, doch der junge FCA-Keeper Alen Kenjar zeigte sich auf dem Posten. 20 Minuten vor dem Ende kam Neuzugang Jerome Scholz (vorher U19 Berlin) zu seinem Debüt. Letztlich zeigte sich FCA-Trainer Tobias Strobl zumindest mit dem Ergebnis zufrieden. „Wir haben gegen einen Top-Gegner 0:0 gespielt. Es war schade, dass das Spiel sehr hektisch begann. In dem einen oder anderen Moment hatten wir auch einen guten Torwart und auch Glück“. Weiter geht es für den FCA am Samstag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Türkgücü München.

FCA II: Kenjar – Bell, Lindermeir (73. Mühlbauer),Rasoulinia,-Cabrera, Kücüksahin (90. +2 Lichtensteiger) – Kaube , Horn (73. Scholz), Aigner, Hausmann – Ehrlich – Schiedsrichter Ziegler (Lindach) – Zuschauer 455

TSV Schwaben Nach einer Niederlage gelobt zu werden, ist für Fußballer eine heikle Angelegenheit. Lob bringt keine Punkte. 1:3 verlor der TSV Schwaben Augsburg beim Titelkandidaten Würzburger Kickers vor fast 1.900 Zuschauern und der Neuling wurde mit Anerkennung bedacht. Die Augsburger zeigten auf dem Würzburger Dallenberg einen couragierten Auftritt und hielten über weite Strecken mit dem Favoriten sehr gut mit. „Wir wollten mutig verteidigen und haben das auch lange geschafft“, fasste Spielertrainer Matthias Ostrzolek zusammen. „Diese Niederlage wirft uns nicht um“, gab sich Schwaben-Manager Max Wuschek schon wieder optimistisch. Am Samstag (14 Uhr) kommt Vizemeister DJK Vilzing zu den Schwaben in die Rosenau. (oll)

TSV Schwaben Reil – Heiß (65. Kurz), Krug, Ostrzolek, Ruisinger – Greisel (86. Fackler-Stamm), Herzig – Gail (70. Karvar), Ramser - Radoki (71. Öztürk), Diowo (63. Greppmeir). – Tore 1:0 Harz (50.), 1:1 Ruisinger (52.), 2:1 Hannemann (55.), 3:1 Japaur (90.+5) – Schiedsrichter Grund (Haidlfing) – Zuschauer 1872