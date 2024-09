TSV Schwaben Augsburg fällt weiter zurück

Nach einem glanzvollen Start mit neun Punkten aus den ersten vier Saisonspielen sind die Regionalligakicker des TSV Schwaben Augsburg im harten Liga-Alltag angekommen. Durch die jüngste 0:2-(0:1)-Niederlage trotz ansprechender Leistung gegen den Tabellennachbarn TSV Buchbach ist der Negativlauf nun auf drei Pleiten am Stück angewachsen, sodass die „Violetten“ auf den elften Rang zurückgefallen sind.

Die Gastgeber legten furios los und hätten schon durch Diowo (4.), dessen Abschluss abgeblockt wurde, sowie Herzig, der an Keeper Zech scheiterte (6.), in Führung gehen können. Als der Anfangselan etwas nachließ, kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten mehr Feldvorteile. Ein abgefälschter Freistoßknaller von Albano Gashi aus gut 30 Metern schlug unhaltbar für Schwaben-Keeper Maximilian Reil im Netz ein (28.). In der ausgeglichenen ersten Hälfte hatte Timothee Diowo nach einer gelungenen Passstafette über Ramser und Achatz eine lukrative Ausgleichschance, doch er verfehlte den Kasten haarscharf (45.+2).

Aglier Diowo vergibt mehrere Chancen für den TSV Schwaben Augsbur g

Schon bald nach Wiederanpfiff hätte die Vorentscheidung zugunsten der Gäste fallen können, als bei einer Überzahlsituation Bahar und Sztaf nacheinander den Pfosten trafen (51.), ehe das Leder zur Beute von Keeper Reil wurde. In der Folgezeit waren wiederum die Schwabenritter am Drücker und versuchten es vermehrt über die Flügel. Der agile Diowo prüfte Keeper Zech im Strafraum (55.) und besonders sein sehenswerter Abschluss aus 25 Metern an die Querlatte (65.) hätte ein Tor verdient gehabt.

Hingerl bestraft die vergeben Chancen der Schwaben

Auch der eingewechselte Rasmus Fackler-Stamm hatte eine gute Gelegenheit, als er einen zu kurzen Rückpass erlief, doch im letzten Moment wurde sein Abschluss noch geblockt (66.). Neben einer mangelnden Chancenverwertung fehlte den Schwaben in dieser Partie auch das Spielglück. Dies sollte der TSV Buchbach letztlich bestrafen. Nachdem Hingerl noch am stark reagierenden Maxi Reil gescheitert war (82.) und auf der Gegenseite Maximilian Heiß eine Kopfballchance vergab (88.), verwertete der kurz zuvor eingewechselte Fatjon Celani nach einem Konter zum entscheidenden 0:2 (90.).

„Wir kommen gut rein, machen die ersten Chancen nicht, stattdessen kassieren wir ein unglückliches Gegentor. Nach einer Systemumstellung kommen wir nach der Halbzeit gut ins Spiel, vergeben erneut einige Gelegenheiten, doch halten die Partie lange Zeit offen, bis wir das zweite Gegentor fangen. Wir müssen uns künftig das Glück wieder erarbeiten und kaltschnäuziger werden sowie auch mehr darauf hinarbeiten, in Führung zu gehen“, analysierte ein enttäuschter Schwaben-Spielertrainer Matthias Ostrzolek.

TSV Schwaben Augsburg: Reil – Herzig (46. Fackler-Stamm), Krug, Ostrzolek, Ruisinger (77. Keererom) – Gail, Ramser (83. Yücel), Greisel, Kurz (77. Heiß) – Diowo, Achatz (61. Luburic) Tore: 0:1 Gashi (28.), 0:2 Celani (90.) Schiedsrichter: Ziegler (FC Lindach) Zuschauer: 320