Regionalligisten unter Flutlicht im Einsatz

Besser hätte der Start in die neue Spielzeit für die beiden Augsburger Regionalligisten nicht verlaufen können. Der TSV Schwaben besiegte den SV Viktoria Aschaffenburg mit 2:1, die U23 des FC Augsburg feierte bei der SpVgg Greuther Fürth II ein 6:2-Schützenfest. Doch die Aufgaben werden für die beiden Teams nicht leichter. Am Freitag (19 Uhr) kommt es im Rosenaustadion zum Spitzenspiel gegen den FV Illertissen. Auch auf die Schwaben wartet am Freitag (19 Uhr) eine schwere Aufgabe. Sie gastieren im ersten Auswärtsspiel beim Meister Würzburger Kickers.

FC Augsburg II Gute Laune ist bei den FCA-Reservisten derzeit Trumpf. „Wir haben während der Woche extrem gut trainiert“, sagte Coach Tobias Strobl, der aber gleich anfügt: „Von Zufriedenheit ist bei der Mannschaft aber nichts zu spüren.“ Im Gegenteil, gegen den Tabellenführer aus Illertissen will das Team erneut seine Qualität zeigen. Trainer Strobl sieht in den Westschwaben einen der Titelanwärter in dieser Saison. „Eigentlich sind sie neben Würzburg einer der beiden Top-Favoriten.“ Trainer beim FVI ist der ehemalige FCA-Spieler Holger Bachthaler. Strobl konnte während der Woche noch einen Neuzugang begrüßen. Aus der U-19 Mannschaft von Union Berlin kommt der linke Außenbahnspieler Jerome Scholz.

TSV Schwaben Der Meister empfängt den Aufsteiger: Der FC Würzburger Kickers hat am Freitagabend den TSV Schwaben Augsburg zu Gast. Ein ungleiches Duell, könnte man meinen. Doch der Neuling hat nach dem Auftaktsieg gegen Aschaffenburg Selbstvertrauen getankt und sieht sich beim ehemaligen Zweitligisten nicht chancenlos. „Natürlich sind wir krasser Außenseiter“, glaubt Sportmanager Max Wuschek „doch nur einen Betriebsausflug machen wir nicht. Wenn’s geht, wollen wir schon etwas mitnehmen.“ Spielertrainer Matthias Ostrzolek steht vermutlich der gleiche Kader wie gegen Aschaffenburg zur Verfügung. Bei den Würzburger kicken mit Japaur und Wessig auch zwei ehemalige Augsburger, die ihre fußballerische Ausbildung beim FCA absolvierten.

Live im Fernsehen: BR24Sport überträgt aus Würzburg live im kostenfreien Stream.