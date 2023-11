Geburtstag

Heiner Schuhmann, der erfolgreichste Jugendtrainer des FC Augsburg, wird 75

Umtriebiger Jubilar: Der Augsburger Heiner Schuhmann war in seiner langen Fußball-Karriere beim FC Augsburg, beim FC Bayern München und bei Borussia Dortmund in den verschiedensten Funktionen im Einsatz. Am Samstag wird er 75.

Plus Der Augsburger war nicht nur selbst ein hervorragender Fußballer, sondern überzeugte auch als Scout, Funktionär und Nachwuchs-Coach. Der Gewinn der deutschen A-Jugend-Meisterschaft mit dem FCA gehört zu den Höhepunkten seiner Karriere.

Erfolgreichen Fußball-Nachwuchstrainern oder Scouts wird sehr oft der Spitzname Diamanten-Auge verpasst. Zu dieser Spezies kann auch Heiner Schuhmann gezählt werden. Der Augsburger, einst erfolgreicher Spieler, Jugend-Meistermacher, Nachwuchschef beim FC Bayern und Scout bei Borussia Dortmund, feiert am Samstag seinen 75. Geburtstag.

Heiner Schuhmann kann auf eine bemerkenswerte Karriere zurückblicken, nicht nur sportlich, sondern auch beruflich. Das Fußball-Einmaleins lernte Schuhmann, einst für seine robuste Spielweise bekannt, beim TSV 1847 Schwaben. Dort feierte er 1967 sein Debüt in der Regionalliga. Durch die im Juli 1969 erfolgte Fusion mit dem bereits 1967 in die Bayernliga abgestiegenen Lokalkonkurrenten BC Augsburg zum FC Augsburg schloss sich Schuhmann 1969 dem FC Augsburg an. Dann wechselte er zusammen mit Walter Sohnle und Erich Weixler zu den Münchner „Löwen“.

