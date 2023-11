Kanuslalom

Nach dem Presseball nimmt die Kanu-Olympiavorbereitung Fahrt auf

Auch in eleganter Abendgarderobe macht Kanutin Elena Lilik eine gute Figur. Sie besuchte mit Ehemann Leon den Augsburger Presseball.

Plus Nach einer kurzen Erholungsphase sind die Augsburger Spitzenkanuten zurück auf dem Wasser – und haben mit den Spielen in Paris ein großes Ziel vor Augen.

Eine anstrengende Paddel-Saison mit vielen Ecken und Kanten ist für die deutschen Slalomkanutinnen und -kanuten im Oktober mit dem Weltcup-Finale in Paris zu Ende gegangen. Zumindest bei den letzten beiden internationalen Wettkämpfen des Jahres war die Ausbeute überschaubar. Auch die Augsburger Kadermitglieder erlebten schon erfolgreichere Zeiten, denn sowohl im Weltcup-Finale also auch zuvor bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft waren die sonst so zuverlässigen Medaillenlieferanten wie Sideris Tasiadis, Elena Lilik, Ricarda Funk oder Hannes Aigner leer ausgegangen.

Für einen Lichtblick zum Saisonende sorgte aber dann doch noch Elena Lilik von den Kanu Schwaben Augsburg mit ihrem zweiten Platz im Gesamt-Weltcup im Kajak Einer. Dazu sicherten Funk (K1), Lilik (C1) und Tasiadis (C1) dem Deutschen Kanu Verband (DKV) jeweils einen Startplatz bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

