Lilik verzichtet auf Weltcup-Finale

Der vorletzte Kanuslalom-Weltcup dieses Jahres beginnt am Donnerstag im italienischen Ivrea. Neben Sideris Tasiadis sind auch die Top-Athleten Hannes Aigner (Augsburger KV) und Franz Anton (Leipziger KC) nicht mit dabei. Dafür haben Nachwuchsathleten die Chance, sich auf höchstem internationalem Niveau zu präsentieren und wichtig Erfahrungen zu sammeln.

Tasiadis hatte bereits nach den Olympischen Spielen die Saison für sich als beendet erklärt. Aigner muss verzichten, weil eine geplante Nasenscheidewand-OP anstand, „deren Termin unglücklicherweise nun aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde“, sagte der Augsburger. Schade für ihn, denn er ist in sehr guter Form. „Ich habe diesen Sommer weiterhin fleißig trainiert. Durch die Unterstützung meines Arbeitgebers, der Bundeswehr, werde ich auch 2025 unter professionellen Bedingungen trainieren können und versuchen, mich für die WM im Oktober 2025 in Sydney zu qualifizieren“, so Aigner.

Elena Lilik hat bei Olympia in Paris die Silbermedaille gewonnen

Franz Anton hatte bereits vor der Saison nur bis zu den Wettkämpfen in Paris geplant, da er kürzlich erst Vater wurde. „Die erste Saisonhälfte stand voll im sportlichen Fokus auf die Olympischen Spiele. Der ganze Winter war darauf ausgerichtet und damit auch viele Entbehrungen verbunden. Mit einem Baby geht das nicht spurlos an einem vorbei, und so war unabhängig davon, wie die Olympia-Qualifikation ausgeht, die zweite Saisonhälfte für die Familie und Erholung für Körper und Geist geplant.“ Deshalb werde er auch nicht am Weltcup-Finale nächste Woche teilnehmen. „Ich freue mich, dass der Verband mit Niels Zimmermann und Christin Heydenreich zwei sehr aussichtsreiche Nachwuchsathleten den Start ermöglicht und drücke ihnen beide Daumen“, sagte Anton. Heydenreich wird beim Weltcup-Finale im spanischen La Seu d’Urgell in der Disziplin Canadier dabei sein, da die Paris-Silbergewinnerin Elena Lilik (KS Augsburg) dort nicht startet.

Mit Enrico Dietz (RKV Bad Kreuznach) kommt ein weiterer hoffnungsvoller Nachwuchsathlet zu Einsatz. Bereits bei den Pre-Olympics in Paris voriges Jahr konnte der 19-Jährige Weltcup-Luft schnuppern. Auch ihm gefalle die Strecke in Ivrea, er habe dort sein erstes großes internationales Rennen gefahren. „Nach dem Weltcup in Paris und der EM Anfang des Jahres denke ich, dass ich wenigstens ein bisschen erfahrener in der Leistungsklasse bin. Das zusammen mit meiner Lieblingsstrecke gibt mir ein sehr gutes Gefühl“, sagte er. Dietz wird auch beim Weltcup-Finale in der nächsten Woche in Spanien an den Start gehen.