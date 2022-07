Nachtlaufsieger triumphieren auch beim Triathlon am Kuhsee

Plus Vorjahressieger Maximilian Lippert wiederholt seinen Vorjahressieg. Und Juliane Rößler ist bei ihrer Kuhsee-Triahlon-Premiere in der Frauenkonkurrenz nicht zu schlagen.

1120 Solisten und Staffelmitglieder im Alter von sechs bis 76 Jahren boten ansprechende Leistungen beim 23. LEW-Kuhsee-Triathlon. Ein gemischtes Trio unter dem Namen „Hauptsache wieder schneller als Flo“ drückte dem Staffelwettbewerb mit 57 Teams seinen Stempel auf. Die drei Studienfreunde Katharina Paulin, Jonas Püschel und Nils Kornmann lagen nach 56:40 Minuten vorne. Auch der „Noeske-Clan“ mit 58:44 Minuten sowie „Die Alten Säcke“ mit 59:01 Minuten blieben unter der Schallmauer von einer Stunde. Die Staffel „Forever Young“ mit Walter Kraus, 76 Jahre, Mario Bez, 60, und Erwin Mammensohn, 74, brauchte 1:03 Stunden bei einem Altersdurchschnitt von 70 Jahren.