Augsburger Leichtathlet Andreas Walser will zu den Paralympics nach Paris

Plus Weil Mannschaftssport für Andreas Walser aufgrund einer Augenerkrankung nicht mehr möglich ist, wechselte er in die Leichtathletik. Jetzt träumt er vom großen Ziel: Paris 2024.

Nur optisch ragt Andreas Walser aus der Trainingsgruppe der Leichtathletikgemeinschaft Augsburg heraus. Mit einem Gardemaß von 1,97 Meter bringt der Athlet optimale Voraussetzungen für Höchstleistungen im Hoch- und Weitsprung mit und trainiert entsprechend hart an seiner Sprungkraft. Dabei ist nicht zu bemerken, dass das Sehvermögen des jungen Sportlers bis auf wenige Restprozent eingeschränkt ist. Retinitis pigmentosa nennt sich die schleichende, derzeit unheilbare Augenkrankheit, die irgendwann zu völliger Blindheit führt. Vor rund zehn Jahren erhielt der heute 26-Jährige die schockierende Diagnose, die sein Leben einschneidend verändert hat.