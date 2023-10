Leichtathletik

Ein Augsburger Sportverein mit Piloten, Kapitänen, Gehern und Fischern

Plus Vereinsporträt: Die MBB-SG Augsburg im Univiertel entstand im Jahr 1937 als Betriebssportgemeinschaft des Flugzeugherstellers Messerschmitt und bietet seit Jahrzehnten eine große Vielfalt an Aktivitäten.

Von Wilfried Matzke

Die MBB-SG Augsburg ist schon lange ein normaler Sportverein für alle. Die "MBB'ler mit ihrer Sportanlage im Univiertel an der Haunstetter Straße können rund 1000 Mitglieder in elf Abteilungen vorweisen. Nicht nur der Name erinnert noch an den Ursprung. Die heutige MBB-SG entstand im Jahr 1937 als Betriebssportgemeinschaft (BSG) des damaligen Flugzeugherstellers Messerschmitt. Die großzügige Betriebssportanlage schuf man auf dem Gelände der Messerschmitt-Flugzeugwerke 1 und 2 mit einem dazugehörigen Werksflugplatz.

Hier war im Dritten Reich ein Zentrum der deutschen Luftfahrtindustrie. Auf dem 85 Hektar großen Messerschmitt-Areal wurde in den 1970er Jahren der neue Stadtteil "Alter Flugplatz", später Univiertel genannt, aus dem Boden gestampft. Entgegen der ursprünglichen Bebauungsplanung konnte die Sportanlage von 1937 bestehen bleiben. Die BSG Messerschmitt war im Jahr 1957 wieder gegründet worden. Im Jahr 1979 erfolgte die Umbenennung als MBB-Sportgemeinschaft (MBB-SG) in Anlehnung an das damalige Messerschmitt-Nachfolgeunternehmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB).

