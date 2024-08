Triathlet Lukas Stahl unter den Top Ten bei Ironman-EM in Frankfurt

Bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt am Main startete Lukas Stahl in diesem Jahr erstmals als Triathlon-Profi. In der Bankenmetropole hatte er im Vorjahr als schnellster Amateur und als Europameister seiner Altersklasse 18-24 geglänzt. Der 25-Jährige von der TG Viktoria Augsburg kam dieses Mal als achter Deutscher und 31. der 82-köpfigen Profi-Konkurrenz ins Ziel auf dem Frankfurter Römer.

Mit seinen 8:02 Stunden blieb der Horgauer Lukas Stahl nicht weit über seiner im Juni in Klagenfurt aufgestellten Langdistanz-Bestzeit von 7:55 Stunden. Er verfehlte jedoch die Profi-Qualifikation für die Ironman-Weltmeisterschaft am 26. Oktober auf Hawaii.

Auch Peter Hobmair überzeugt bei Ironman-EM in Frankfurt

Peter Hobmair vom Verein „Triathlon Augsburg“ hat als Amateur nun hingegen seinen Startplatz für Hawaii sicher. Der 56-jährige Hessing-Physiotherapeut und vielfache Ironman-Finisher kam als Dritter seiner Altersklasse 55-59 auf das Siegerpodest der Europameisterschaft. „Pit“ Hobmair blieb mit seiner Zeit von 9:45 Stunden deutlich unter der Zehn-Stunden-Schallmauer. In und um Frankfurt standen 3.800 Meter-Schwimmen, hügelige 180 Kilometer-Radfahren und 42,2 Kilometer-Laufen auf dem Programm. Rund 3200 Athleten aus 61 Nationen machten mit.

Die beiden Augsburger EM-Teilnehmer waren ursprünglich in anderen Sportarten erfolgreich. So überzeugte Lukas Stahl als Kanuslalom-Europameister 2020 mit der U23-Nationalmannschaft und Peter Hobmair als deutscher Bodybuilding-Meister 2005.

Mit Philipp Meyer ist ein weiteres Mitglied der TG Viktoria bei einer EM im Einsatz

Bei einer anderen Triathlon-Europameisterschaft eine Woche vor dem Frankfurter Ironman im tschechischen Prachatice überraschte mit Philipp Meyer ein weiteres Vereinsmitglied der TG Viktoria Augsburg.

Der 26-jährige Multisportler wurde Cross-Europameister seiner Altersklasse 25 bis 29. Als viertbester Deutscher des 342-köpfigen Gesamtklassements brauchte er 3:05 Stunden für 1.500 Meter-Schwimmen, 33 Kilometer auf dem Mountainbike und 10,5 Kilometer querfeldein im Laufschritt. (Bild: Adam Pilawa)