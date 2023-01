Lokalsport

vor 39 Min.

Marco Brenner startet im Land der Fußball-Weltmeister in die Saison

Plus Für die Augsburger Radprofis beginnt in diesen Tagen die neue Saison. Marco Brenner fährt mit dem Team DSM in Argentinien. Georg Zimmermann hat es nicht so weit.

Von Robert Götz

Gut möglich, dass sich die Augsburger Radprofis Marco Brenner und Georg Zimmermann in diesen Tagen bei ihrem Training noch begegnen. Denn Brenner bereitet sich mit dem Team DSM in Calpe vor, Zimmermann holt sich mit Intermarché-Circus-Wanty in Benidorm den letzten Schliff. Die beiden Städte an der spanischen Costa Blanca liegen nicht einmal 25 Kilometer auseinander. Dort im Südosten Spaniens finden die Radprofis derzeit optimale Bedingungen vor: 19 Grad und meistens Sonnenschein.

