Georg Zimmermann und Marco Brenner starten in Australien und auf Mallorca in die Saison

Zum Saisonstart scheint sich Südaustralien für Radprofi Georg Zimmermann als gutes Pflaster zu etablieren. Im Vorjahr belegte der 27-jährige Augsburger bei der Tour Down Under im Gesamtklassement Platz zwölf und fuhr dann beim ersten WorldTour-Eintagesrennen der Saison, dem Cadel Evans Great Ocean Road Race, auf Platz drei. In diesem Jahr platzierte sich Zimmermann bei der Tour Down Under nach sechs Etappen auf Platz 18. „Passt schon“, war seine Einschätzung nach dem Finale.

