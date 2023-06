Radsport

Augsburger Radprofis sorgen bei den deutschen Meisterschaften für Aufsehen

Plus Marco Brenner fährt auf Platz sechs, Georg Zimmermann wird Achter und Luca Dreßler hat einen ganz besonderen Moment.

Von Robert Götz

Radrennen im Profibereich sínd normalerweise im höchsten Maße ein Duell zwischen Teams. Da wird taktiert, da werden die Top-Leute in Position gebracht, Ausreißer in Teamarbeit wieder eingeholt. Bei den deutschen Meisterschaften ist dies etwas anders. Da gibt es für Fahrer aus einem Team keine Beschränkung und damit einen Platzhirsch: das Team Bora-hansgrohe. Das deutsche WorldTour-Team stellte am vergangenen Wochenende gleich zwölf Elitefahrer. Nicht verwunderlich, dass die ersten drei Plätze an Emanuel Buchmann, Nico Denz und Maximilian Schachmann (alle Bora) gingen.

Marco Brenner spürt die Übermacht von Bora-hansgrohe

Da konnte der beste Augsburger Fahrer, Marco Brenner, der auf dem sechsten Platz landete, nicht mithalten. „Es ist nichts Verwerfliches, aber gegen so eine Übermacht ist kaum anzukommen“, sagt der 20-jährige Radprofi vom Team DSM. Brenner war angriffslustig, versuchte immer wieder die Löcher zu der Spitzengruppe der Bora-Fahrer zu schließen, doch gab am Ende auch entnervt auf. „Ich habe mich gut gefühlt. Aber die Bora-Fahrer hinten, sind halt überhaupt nicht nachgefahren, die haben schön die Beine hoch gelegt, während wir halt schon gerissen haben“, erzählt Brenner. „Aber dann haben wir uns halt irgendwann angekuckt und resigniert.“

