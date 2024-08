Georg Zimmermann übersteht Sturz bei der Deutschland Tour

Die beiden Augsburger Radprofis Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty) und Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) haben bei der ersten Etappe der Deutschland-Tour über 176,3 Kilometer von Schweinfurt nach Heilbronn ihren Chancen auf eine gute Platzierung gewahrt. Beide kamen mit dem Hauptfeld als 25. (Zimmermann) und 30. (Brenner) zeitgleich mit dem Sieger Jonathan Milan (Lidl-Trek) nach 4.16:17 Stunden ins Ziel. Der Italiener hatte schon den Prolog am Mittwoch gewonnen.

Georg Zimmermann kämpft sich ins Hauptfeld zurück

Besonders der 26-jährige Zimmermann zeigte dabei Nehmerqualitäten, war er doch rund 20 Kilometer vor dem Ziel in einen Sturz verwickelt. Der verlief aber glimpflich und Zimmermann kämpfte sich ins Hauptfeld zurück. Im Gesamtklassement haben Brenner und Zimmermann jeweils 22 Sekunden Rückstand auf den Führenden Milan. Die Deutschland-Tour führt am Freitag von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd, dann nach Schwenningen und endet am Sonntag in Saarbrücken.

Mauro Brenner zeigt sich zu Beginn des Rennens

Gut in Szene setzte sich auch der jüngere Bruder von Marco Brenner, Mauro, zu Beginn des Rennes. Der Lotto-Kern-Haus-Fahrer gehörte zur ersten Ausreißer-Gruppe, rollte dann aber mit über neun Minuten am Schluss des Feldes über die Ziellinie. Für den 19-jährigen Augsburger ist es aber wichtig, Erfahrungen auf diesem Niveau zu sammeln.