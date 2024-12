Regionalligisten im Zwiespalt: Bilanz zwischen Ausbildungserfolg und Abstiegssorgen

FC Augsburg II

Die Lage Platz zwölf mit 25 Punkten steht auf dem Konto. „Ich glaube schon, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden“, ist Tobias Strobl überzeugt. Auch wenn man bei einem Blick auf die Tabelle daran durchaus Zweifel haben könnte. „Natürlich“, gibt der Fußballlehrer zu, verweist aber auch auf seinen Auftrag. „Wir sind eine Ausbildungsmannschaft, sollen Talente an den Profibereich heranführen. Das gelingt uns immer mehr“, erklärt Strobl und verweist dabei auf Akteure wie Mert Kömür, Mahmut Can Kücüksahin oder Noahkai Banks, die allesamt in den Kader der Profis eingebunden werden. Strobl erwähnt dabei auch die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Profiabteilung. Trotzdem, in der vierten Liga zu bleiben, gehört auch zum Auftrag der Spieler und Verantwortlichen. Dass dieses Ziel erreicht wird, obwohl der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz nur fünf Punkte beträgt, davon ist Strobl vollauf überzeugt. Dass es bisher nicht ganz nach Wunsch lief, das hat für den Fußballlehrer auch Gründe. Leistungsträger wie die Ü23-Spieler Hendrik Hofgärtner, Lukas Aigner, Moritz Kaube und David Deger fielen monatelang verletzt aus. „Das konnten wir einfach nicht verkraften, uns ist da eine Achse weggebrochen“, erklärt der Coach.

Die Dauerbrenner Abwehrspieler Julian Bell hat alle 22 Spiele asolviert. Auf 21 Einsätze hat es bisher Lukas Ehrlich gebracht.

Die Torjäger Die interne Torschützenliste führt Juan Cabrera mit zwölf Treffern an. Sechs Treffer hat Lucas Ehrlich erzielt.

Die Sünder Mit einer Roten Karte musste David Hausmann vorzeitig in die Kabine. Zum Gelb-Rot-Sünder avancierte Noahkai Banks.

TSV Schwaben Augsburg

Die Lage Wie der Lokalrivale aus Oberhausen haben auch die Schwaben 25 Punkte zu verzeichnen, rangieren dabei auf Rang 13. Allerdings droht den Schwabenrittern ein möglicher Abzug von neun Punkten wegen eines Regelverstoßes. Das würde bedeuten, dass die Violetten auf einen Abstiegsplatz zurückfallen würden. „Unter sportlichen Gesichtspunkten bin ich mit unserem Punktestand und den gezeigten Leistungen sehr zufrieden“, sagt Spielertrainer Matthias Ostrzolek.

Spielertrainer Matthias Ostrzolek ist eigentlich mit der Bilanz des Aufsteigers zufrieden. Doch den Schwaben droht Punktabzug. Foto: Klaus Rainer Krieger

„Vielleicht hätten wir noch den einen oder anderen Punkt mehr holen können“, sagt der ehemalige Profi und denkt dabei an knappe Niederlagen gegen die Würzburger Kickers und die SpVgg Bayreuth. Ostrzolek: „Richtig enttäuscht haben wir eigentlich nur bei den 0:3-Niederlagen gegen den 1. FC Nürnberg II und den FCA II.“ Stürmer Mark Radoki steht nach seinem Studium in den USA ab sofort wieder zur Verfügung. Doch jetzt warten die Schwaben erst einmal auf das Urteil des Verbandssportgerichtes.

Die Dauerbrenner 20 Einsätze hat Benedikt Krug auf seinem Konto. Auf je 19 Spiele bringen es Basti Kurz, Marco Greisel, Maxi Heiß, Timothee Diowo, Matthias Ostrzolek und Elias Herzig,

Die Torjäger Jonas Greppmeir, Benedikt Krug, Basti Kurz, Maxi Heiß, Timothee Diowo, Lukas Ramser, Mike Keereerom und Simon Achatz trafen je drei mal.

Die Sünder Rot gab es für Simon Gail und Patrick Sander. Gelb-Rot sah Kapitän Marco Greisel.