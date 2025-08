Flut an Edelmetall auf dem Stand Up Paddel

Trotz langer Anfahrtswege hat der Augsburger Kanute Normen Weber ein erfolgreiches Wettkampfwochenende hinter sich gebracht. Bei den Finals in Dresden holte sich der erfahrene Paddelsportler zwei deutsche Meistertitel im Stand Up Paddling, danach ging es auf die Insel Fehmarn, wo er sich drei weitere Siege und eine Bronzemedaille sicherte.

Erstmals war die Sportart Stand Up Paddling (SUP) über 1600 Meter auch bei den Finals-Wettkämpfen dabei. In einem spannenden Rennen im Parallelsprint setzte sich der Bundeswehrsoldat gegen Ole Schwarz (WSV Blau-Weiß Bonn), den letztjährigen Sieger, durch. Vom Start weg konnte sich Normen Weber absetzen und brachte seine Führung souverän ins Ziel. Bereits 2019 und 2021 hatte Weber bei den Finals Gold geholt.

Gleich danach ging es für den Schwaben-Kanuten weiter in den hohen Norden, auf die deutsche Ostseeinsel Fehmarn, wo am Südstrand weitere SUP-Wettbewerbe auf dem Programm standen. Im Technical Race qualifizierte sich Normen Weber für die Finalläufe in der Klasse Open Men und Men Ü40. Mit einem guten Beachstart in beiden Wertungsrennen war der Schwaben-Kanute ab Boje eins führend auf der 1600 Meter langen Strecke mit zehn Turns und zwei Beachruns. Diesen Vorsprung ließ er sich nicht mehr nehmen und paddelte in beiden Klassen zum deutschen Meistertitel.

Beim Ocean-SUP-Sprint mit Beachstart über 90 Meter legte Weber am nächsten Tag noch einen Sieg bei den Ü40-Männern und einen dritten Platz und Bronze in der Open-Men-Klasse nach.