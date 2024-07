Deutscher Top-Schwimmer trifft auf normale Badegäste

„Werbung für den Schwimmsport“ sind die Augsburger Stadtmeisterschaften laut dem schwäbischen Fachwart Wolfgang Baiter. Am Sonntag ist es wieder so weit, im Freibad Bärenkeller dürfen sich die schwimmbegeisterten Augsburgerinnen und Augsburger im Wettkampfbecken miteinander messen. Auch „normale Badegäste“ dürfen nach erfolgter Anmeldung per Mail an den Start gehen, neben den Sportlerinnen und Sportlern der Augsburger Schwimmvereine, Post SV Augsburg, SB Delphin Augsburg und SV Augsburg 1911. Diese veranstalten die Stadtmeisterschaften jährlich seit 2021 und freuen sich über einen „netten Saisonabschluss“, wie Baiter es nennt. Er erwartet einen „interessanten Wettkampf“, da nur Sprintstrecken von 50 Metern Länge geschwommen werden.

Bärenkeller-Bad ist wieder wettkampftauglich

Am meisten freut er sich über die Tatsache, „dass das Bärenkeller-Bad wettkampftauglich geworden ist. Vor drei Jahren hatten wir noch nicht einmal Startblöcke, da hat sich mittlerweile einiges geändert“. So hat die Stadt Augsburg in diesem Jahr das 50-Meter-Becken renoviert und Wellenkillerleinen beschafft.

Ausnahmetalent Robin Lienhart

Prominentester Schwimmer wird sicherlich Dauermeister Robin Lienhart sein. Das 18-jährige Ausnahmetalent ist seit einigen Jahren fester Bestandteil des DSV-Bundeskaders und konnte zuletzt bei den schwäbischen Bezirksmeisterschaften in Burgau sein Können unter Beweis stellen.

Im vergangenen Jahr durfte Bernd Zitzelsberger (links) vom Post SV Robin Lienhart und Elena Moreira dos Santos zu ihren Siegen bei der Stadtmeisterschaft gratulieren.

Lienhart gewann dort über 200 Meter Freistil, sowie 100 Meter Freistil, Schmetterling, Brust und Rücken. Generell konnte man sich bei seinem Verein, dem SV Augsburg, der von Wolfgang Baiter als „Augsburger Aushängeschild“ betitelt wird, an diesem Wochenende über einige Erfolge freuen:

Katharina Slach (200m Brust), Mark Toprak (50m Schmetterling) und Niklas Schmitt (50m Freistil) waren in ihrer Disziplin am schnellsten, Lux-Sophie Staudinger (100m Schmetterling, 50m Schmetterling) und Carina Dietz (200m Lagen, 100m Rücken) durften sich gleich zweimal schwäbischer Meister nennen.

In den Teamwettbewerben konnten die Augsburger Vereine ebenfalls Goldmedaillen abräumen. Der SVA entschied die 4x100 Meter -Lagen-Staffel bei Männern und Frauen für sich, außerdem waren die SVA-Männer über 4x100 Meter Freistil erfolgreich. Über 4x100 Freistil Mixed holte sich wiederum der SB Delphin den Titel. Insgesamt könne der Verein mit seinem Auftreten bei den schwäbischen Meisterschaften „durchaus zufrieden sein“, meint Fachwart Baiter, der selbst im SB Delphin aktiv ist. Der Post SV Augsburg, der im Gegensatz zum SVA und dem SB Delphin auch noch in einer Reihe anderer Sportarten vertreten ist, befinde sich gegenwärtig „noch im Aufbau.“

Treibende Kraft beim Post SV ist Abteilungsleiter Bernd Zitzelsberger, der selbst noch als Schwimmer aktiv ist, erneut mehrfacher schwäbischer Mastersmeister in seiner Altersklasse (AK 50) wurde und gleichzeitig Veranstaltungsleiter der Stadtmeisterschaft