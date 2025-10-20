TVA: Endspiel im Play-off gegen Bissendorf Panthers

Wie es um den Nachwuchs in der Skaterhockey-Abteilung des TV Augsburg steht, konnten die Zuschauer am Samstagabend während des Play-off-Spiels zwischen dem TVA und den Bissendorf Panthers sehen: Es herrscht kein Mangel an kleinen Spielern, denen das Trikot bis in die Kniekehlen hängt. Ganz im Gegenteil. Und das ist kein Wunder.

Sorgen ihre großen Vorbilder als Aufsteiger im Viertelfinale der deutschen Meisterschaft für Furore: Der TVA gewann das zweite Spiel gegen die Niedersachsen in eigener Halle klar mit 9:2 (3:0, 2:0, 4:2) und glich damit die 4:9-Niederlage in Bissendorf aus. Jetzt kommt es am kommenden Samstag in Niedersachsen zum entscheidenden Duell in der Best-of-three-Serie.

TV Augsburg führt nach zwei Dritteln schon mit 5:0

„Für uns als Aufsteiger ist das Viertelfinale schon ein Erfolg. Das haben uns nur wenige zugetraut. Jetzt haben wir die Chance auf das Halbfinale. Das wäre das Sahnehäubchen“, freute sich TVA-Trainer Fabio Carciola. Sein Team machte vor rund 200 Zuschauern schnell klar, dass die Hinspiel-Niederlage kein Maßstab war. Nach zwei Dritteln führte der TVA mit 5:0. Und als die Gäste aus der kleinen Gemeinde bei Osnabrück im letzten Spielabschnitt zwei Treffer aufholten, legte der TVA einfach noch einmal vier Tore nach. „Wir waren in Bissendorf mit nur neun Spielern stark ersatzgeschwächt und es ist in der großen Schulturnhalle für uns einfach ungewohnt“, fasste Carciola zusammen. In der eigenen, speziellen Skaterhockey-Halle waren die TVA-Spieler dieses Mal nicht aus der Ruhe zu bringen.

Und so fährt der TVA am Samstag mit viel Selbstvertrauen nach Bissendorf. „Wir haben in der Punktrunde dort gewonnen und wir nehmen jetzt ein gutes Gefühl mit“, sagt Carciola. Er selbst war beim ersten Spiel auch nicht dabei. Er war zum zweiten Mal Vater geworden.