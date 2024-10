TVA hofft auf den Aufstieg in die erste Liga

Dieser eine Punkt ärgert Maximilian Nies noch immer. Ein Punkt hat dem TV Augsburg in der zweiten Skaterhockey-Bundesliga auf Rang eins gefehlt. Ein Punkt auf den Rivalen aus Deggendorf nach 16 Partien in der Hauptrunde. „Das ist höchst ärgerlich“, sagt Nies, der sportliche Leiter des Teams und Gelegenheitsspieler.

Noch mehr als dieser eine Zähler aber ärgert ihn, dass beide Partien gegen Deggendorf verloren gingen. „Da sitzt der Stachel tief“, sagt Nies. Womöglich aber bekommen die Augsburger die Chance, sich zu revanchieren. Am Samstag (18.30 Uhr) beginnt das Play-off-Halbfinale mit Hin- und Rückspiel. Die Augsburger treffen zunächst zu Hause auf den Vorrundenersten aus dem Norden, die zweite Mannschaft des Crefelder SC. Im zweiten Halbfinale stehen sich Deggendorf und Lüdenscheid gegenüber. Eine Woche später finden die Rückspiele statt. Wer sich nach den zwei Partien durchsetzt, steht im Finale und kann sich dort den Aufstieg in die Bundesliga sichern. Für die Augsburger war der das große Ziel vor dieser Saison.

Fabio Carciola übernham das Traineramt des TVA

Viele Jahre hat der TVA in der 1. Bundesliga gespielt. Im vergangenen Jahr aber folgte der Abstieg, ein Punkt fehlte auf den Vorletzten Bissendorf. Die Augsburger sahen im Abstieg auch eine Chance. Sie verjüngten ihr Team, Trainer wurde Fabio Carciola. In der Zweitliga-Saison verlief vieles nach Plan - bis auf die Partien gegen Deggendorf. Zu Hause gab es gleich am ersten Spieltag eine 9:11-Niederlage, in Deggendorf ein 7:12. Damit reichte es nicht zu Platz eins. Die Chance auf den Aufstieg ist dennoch gegeben. Und die wollen die Augsburger ergreifen.

Selbstbewusst sei das Team, sagt Nies. Und heiß auf den Aufstieg. Mit Felix Vogt stellt der TVA den besten Punktesammler der Saison. Vogt kam auf 64 Zähler. Auch Stefan Gläsel spielt mit bisher 44 Punkten eine starke Saison. Auch auf die beiden wird es in der nun anstehenden heißen Saisonphase ankommen.v

In die Partien gegen Crefeld gehen die Augsburger mit dem Selbstverständnis, das bessere Team zu sein. „Wir konzentrieren uns nur auf uns“, sagte Nies, der auf zwei Siege in den beiden Duellen hofft. Und auf ein Wiedersehen mit Deggendorf im Finale. Dann allerdings mit einem anderen Ende als in den bisherigen zwei Saisonpartien.