Racketlon-Turnier in Augsburg: So funktioniert der Sport

Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis – und das alles vereint in einer Sportart. Das ist Racketlon. Zum ersten Mal findet an diesem Wochenende bei TBS Wünschig in Haunstetten unter dem Namen „Racket Masters Augsburg“ ein Turnier der entsprechenden Weltserie statt. Für den 2019 gegründeten Racketlon Club Augsburg (RCA) ist das ein großer Erfolg und eine spannende Angelegenheit, dafür zahlreiche internationale Gäste zu begrüßen. Zuschauer können sich auf ein unterhaltsames Wochenende freuen.

Am Freitag, 23. August, geht es los, dann stehen die Doppel- und Mixed-Wettbewerbe auf dem Programm. Am Samstag, 24. August, starten die Einzel, am Sonntag, 25. August, finden hier die Finals statt. Aber wie läuft das eigentlich ab? Tatsächlich findet alles parallel statt. Auf der Sportanlage TBS Wünschig mit zahlreichen Tennis-, Squash- und Badmintonplätzen sind die Spielerinnen und Spieler dann zeitgleich an der Tischtennisplatte, am Badminton-Netz, im Squash-Court und auf dem Tennisplatz unterwegs. Ein Match wird über alle vier Disziplinen absolviert, am Ende gewinnt derjenige, der in vier Sätzen die meisten Punkte gesammelt hat. Ähnlich wie beim Tennis gibt es einen Turnierbaum mit je nach Weltranglistenplatz gesetzten und ungesetzten Spielern. Rund ein Dutzend Lokalmatadore des RCA sind am Start.