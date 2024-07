Der Glücksmoment kommt spät, aber er kommt

Hochzoller Sportakrobatinnen holen bei der deutschen Meisterschaft zweimal Bronze

Zwei Bronzemedaillen, einmal in einer Dynamic- und einmal in einer Balance-Übung, brachten die beiden Gruppen des SAV Augsburg-Hochzoll von den deutschen Sportakrobatik-Meisterschaften der Jugend in Mainz mit nach Hause.

Das Damenpaar Fee Schwedes und Mika Nguyen hatte dabei allerdings etwas Pech. In ihrer Balance-Übung lief alles nahezu perfekt, sodass die Trainer und das Publikum begeistert waren, von den Kampfrichtern wurde ihnen allerdings ein nicht nachzuvollziehender Zeitfehler aufgebrummt, womit der sechste Platz mit 24,55 Punkten bei über 30 Starterinnen nicht das erhoffte Wunschergebnis war. In der Dynamic-Übung war es dann Kopfsache. Eine unvollendete Sprungbahn brachte in dieser Kategorie den 24. Platz.

Shania Gritzner, Laura Görmer-Redding und Emilia Linder hatten in ihrer Paradedisziplin Dynamic diesmal nicht das Kampfgericht auf ihrer Seite. Statt gewohnter Punktzahl um die 25 erhielten die drei Mädels 23,25 Punkte und belegten damit den achten Platz. Ihr Traum von einem Platz auf dem Treppchen sollte sich dann allerdings in der Balance-Übung erfüllen.

Freche und ausdrucksstarke Choreografie überzeugt das Kampfgericht

Mit ihrer frechen und ausdrucksstarken Choreografie überzeugten sie diesmal das Kampfgericht. Auch der geschlossene Handstand verlief wie geplant, dadurch wurden sie mit 24,75 Punkten und Rang drei belohnt. Somit landeten sie in der Gesamtwertung auf dem vierten Platz und durften im Finale ihre Kombi-Übung präsentieren. Die Aufregung war sehr groß, sodass man sie auf der Wettkampffläche bemerkt hat. Es schlichen sich kleine Unsauberkeiten ein, die sich in der Wertung deutlich widerspiegelten, am Ende landeten sie mit 23,19 Punkten auf dem 7. Platz der zwölf Finalistinnen. In der Gesamtwertung mit 71,19 Punkten ebenso auf Platz sieben von 31 Damengruppen.

Paradedisziplin Balance läuft nicht zur Zufriedenheit des Sportakrobatik-Trios

Lilly Maresch, Julina Funk und Anna Inic mussten auf ihren Glücksmoment lange warten. Sie starteten mit ihrer spritzigen Dynamik-Übung fast zu Beginn des Wettkampftages, als noch nicht klar war, wofür ihre Wertung reichen würde. Fast vier Stunden später, nach 30 Starterinnen, durften sie sich über den Gewinn der Bronzemedaille freuen. Ihre eigentliche Paradedisziplin Balance lief dann aber nicht zu ihrer Zufriedenheit. Gleich beim ersten Element konnte die Kugel-Handstandposition nicht sauber erreicht und gehalten werden, was zu großen Abzügen führte. Trotz des Fehlers, der sie das Finale kostete, turnten die drei ihre Übung souverän und ausdrucksstark zu Ende und überzeugten durch ihren starken Zusammenhalt.

Als weitere Termine stehen beim SAV Augsburg-Hochzoll ein Lehrgang der Nationalmannschaft vom 5. bis 7. Juli in der Hochzoller Halle an der Königsseestraße 10 sowie die deutsche Mannschaftsmeisterschaft in der Sportakrobatik am 19. September in Königsbrunn an.