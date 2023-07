Tennis

19:03 Uhr

"Kanone im Doppel" bringt dem TCA den zweiten Saisonsieg in Folge

Plus Auch dank seines überragenden Neuzugangs Andrew Paulson aus Tschechien gewinnt der Tennis-Zweitligist zum zweiten Mal in Folge. Die ersten Zweitliga-Punkte gibt es auch für den TC Schießgraben.

Von Andrea Bogenreuther

Zu Beginn des Heimspieltags gegen den Tennisklub Wolfsberg Pforzheim hatte Helmut Martin noch ein ungutes Gefühl. Der Mannschaftsführer des TC Augsburg hatte zugestimmt, dass sein Spitzenspieler Hernan Casanova gleich nach seinem Einzel in Richtung Italien auf ein Profiturnier abdüst. Das hätte für die verbleibende Truppe bedeutet, dass sie in den Doppeln ohne den Argentinier auskommen muss. Doch als es am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga-Saison beim TCA nicht ganz so flüssig lief wie noch beim 7:2-Auftakt am Freitag gegen Bad Vilbel, wo nach den Einzeln schon alles klar war, entschied sich Casanova zu bleiben. Er verlor zwar sein Doppel an der Seite von Luca Weidenmann deutlich, doch insgesamt kam der TCA mit 6:3 zu seinem zweiten Saisonerfolg.

Zu dem hatte wie schon in Bad Vilbel entscheidend der souverän auftretende Augsburger Neuzugang Andrew Paulson aus Tschechien beigetragen. Bei seinem ersten Einsatz auf der TCA-Anlage ließ er in seinem Einzel Jeremy Jahn keinerlei Raum zur Entfaltung, retournierte dessen wuchtigen Aufschläge mit äußerster Präzision und setzte seinerseits die wichtigen Punkte, sodass er mit einem 6:4, 6:4 gewann.

