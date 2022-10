Tischfußball

vor 48 Min.

Wie es ein Augsburger Tischfußball-Team von der Kneipe in die Bundesliga schaffte

Plus Augsburg beheimatet eines der besten Tischfußballteams Deutschlands. Zuspruch und Niveau in der Mitkickzentrale sind hoch. Doch es gibt ein großes Problem: das Vereinsheim.

Von Fabian Huber

Hubert Schweiger will nichts dem Zufall überlassen, als er an den weit über 1000 Euro teuren Tisch tritt: Er ölt dessen Stangen, wickelt an deren Enden neonfarbenes Band um den Griff. Ein kurzes „Ja!“ als Bereitschaftsruf, dann rollt der Ball über die Platte: klackklackklack-zisch-bämm! Stoppen, schießen, treffen. Das ist der Sound eines Donnerstagabends in der Augsburger Kapuzinergasse (die Gitarren-Riffs aus den Boxen mal ausgeklammert). Ein Dutzend Männer und Frauen trinken Spezi und Bier, sprechen über dies und über das. Nur wenn das Spiel beginnt, dann spricht keiner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

