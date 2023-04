Tour de Romandie

Augsburger Radprofi Marco Brenner fährt beim Einzelzeitfahren in die Spitzengruppe

Plus Der Augsburger Radprofi überrascht beim Einzelzeitfahren der Tour de Romandie mit Platz zwölf.

Von Robert Götz

Es war ein Ausrufezeichen, dass Marco Brenner am Freitag beim Einzelzeitfahren bei der Tour de Romandie in der West-Schweiz setzte. Der 20-jährige Augsburger Radprofi lag über die 18,7 Kilometer rund um Châtel-Saint-Denis sogar lange in Führung, um am Ende auf einem guten Rang zwölf zu landen, 30 Sekunden hinter dem spanischen Sieger Juan Ayuso (UAE Team Emirates), der auch die Gesamtführung übernahm.

Dabei sollte der Team-DSM-Profi bei Rundfahrt mit seinen Rückenproblemen nur als Helfer agieren. Nach dem Prolog zum Tour-Beginn machte das Brenner auch und unterstützte Spitzenfahrer Romain Bardet, den Gesamt-18., so gut es ging. Dass er damit nicht unter die 100 besten Fahrer kam, war klar. Doch am Freitag zeigte der junge Augsburger seine Zeitfahrqualitäten. Die Tour de Romandie endet am Sonntag in Genf.

