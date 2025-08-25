Niveau in der 2. Bundesliga enorm gestiegen

Am Ende mussten die Triathletinnen von „Timeless Planet Viktoria Augsburg“ in der Zweiten Bundesliga nochmals richtig kämpfen. Im südhessischen Viernheim fand das finale Rennen dieser Saison statt. Sabrina Klotz, Nathalie Krause, Jenny Meier und Nadine Reißner schwammen, radelten und rannten auf den 13. Platz. Zunächst wurden 4x350 Meter als Staffel geschwommen. Anschließend ging es geschlossen auf die 20 Kilometer-Radstrecke und die 5,0 Kilometer-Laufstrecke.

Nach ihrem dritten Rang im Vorjahr beenden die Viktorianerinnen die diesjährige Saison auf dem zwölften Tabellenrang unter 14 Mannschaften. „Die Leistungsdichte in dieser Zweiten Liga hat enorm zugenommen“, berichtete Frank Lauxtermann. Der Viktoria-Ligakoordinator und Trainer zeigt sich für die nächste Zweitliga-Saison zuversichtlich, denn der Verein kann mehrere junge Triathlon-Talente vorweisen.

Die Frauen der TG Viktoria sind seit 2022 in der Zweiten Liga vertreten. Dafür ist Nadine Reißner als Teammanagerin und Kapitänin maßgeblich verantwortlich. Die 36-jährige Friedbergerin war vor ihrer Triathlon-Karriere unter ihrem Mädchennamen Bender eine erfolgreiche Schwimmerin beim SV Augsburg. Bei der TG Viktoria wird die Individualsportart Triathlon als Teamsport praktiziert. Neben der Zweiten Liga ist man heuer mit Frauen- und Männer-Teams in der Regional-, Bayern- und Landesliga präsent gewesen.

Der bundesweite Triathlon-Boom spiegelt sich auch beim Traditionsverein aus dem Hochfeld wider. „Der Triathlonsport hat mittlerweile bei uns den gleichen Stellenwert wie der Laufsport“, erläutert Lars Leifeld, der Viktoria-Abteilungsleiter für Laufsport und Triathlon. Der derzeit bekannteste Viktoria-Triathlet ist Lukas Stahl. Der Amateurweltmeister von 2023 konzentriert sich seit geraumer Zeit vollkommen auf den Sport. Als Profi ist er derzeit auf der weltweiten Ironman-Serie unterwegs.