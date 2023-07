Triathlon

19.07.2023

Männerteam der TG Viktoria Augsburg ist Spitze im Triathlon

Für Alexander Klimek und seine Kollegen von der TG Viktoria Augsburg läuft es in der Triathlon-Regionalliga so gut, dass sie vom Zweitliga-Aufstieg träumen können.

Plus Nun peilt das Regionalliga-Team den Zweitligaaufstieg an. Auch die Frauen sind in der Erfolgsspur.

Von Wilfried Matzke Artikel anhören Shape

Die Multisportler der TG Viktoria mussten sich beim vorletzten Regionalliga-Wettkampf knapp dem Triathlonverein Neumarkt geschlagen geben. Die Augsburger bleiben jedoch mit einem Vorsprung von zwei Punkten auf dem ersten Tabellenplatz.

Im oberfränkischen Hof ging es über die olympische Kurzdistanz mit 1500 Meter-Schwimmen, 40 Kilometer-Radfahren und 10 Kilometer-Laufen. Das Viktoria-Quintett bestand aus Olaf Borsutzky, Tobias Kainz, Alexander Klimek, Philipp Meyer und Jules Rau. Schnellster Augsburger war Tobias Kainz in flotten 1:57 Stunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen