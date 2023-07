Triathlon

18:00 Uhr

Triathlon-Fans am Augsburger Kuhsee stürzen sich wieder hinein ins kühle Nass

Am Wochenende geht es wieder hinein ins kühle Nass. Denn am Sonntag steht wieder der Kuhsee-Triathlon an. Bereits am Abend vorher findet der Nachtlauf durch ein Fackelspalier statt. Foto: Michael Hochgemuth

Plus Die Begeisterung für den Wettkampf am Kuhsee ist bei Amateursportlerinnen und -sportlern ungebrochen. Am Sonntag könnte es einen neuen Rekord geben.

Von Wilfried Matzke Artikel anhören Shape

Augsburg ist mittlerweile eine Triathlon-Hochburg. Dafür sorgen die Athleten und die Liga-Mannschaften der beiden Vereine TG Viktoria und Triathlon Augsburg. Aber schon lange hat sich der Ausdauerdreikampf in der Region als Breitensport etabliert. Das liegt am LEW-Kuhsee-Triathlon, der alljährlich ausgetragen wird. „Triathlon, vernünftig betrieben, gilt als äußerst gesunde Sportart, weil einseitige Belastungen minimiert werden“, erläutert Katja Mayer.

Die Augsburger Sportwissenschaftlerin war in den 1990er Jahren bei dieser damals neuen Sportart international erfolgreich, so als Amateur-Weltmeisterin beim Ironman auf Hawaii. Seit dem Jahr 2000 organisiert Katja Mayer mit ihrer Sportagentur den LEW-Kuhsee-Triathlon. Bei der 24. Auflage am 23. Juli kann man wieder die Faszination des Triathlons erleben.

