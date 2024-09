Energie getankt für die nächste Aufgabe

Mit einem deutlichen 30:21 (15:11) gegen den TSV Haunstetten III sind die Handballerinnen der TSG Augsburg in die Bezirksoberliga-Saison gestartet. „Dieser Erfolg bringt nun viel positive Energie für die nächste schwere Auswärtsaufgabe beim VfL Günzburg am kommenden Samstag,“ sagte Spielertrainerin Kristina Kubasta nach dem überraschend deutlichen Heimsieg. Zwischen den Teams entwickelte sich früh ein enges Hin und Her. In der 11. Minute führte Haunstetten mit 5:3, ehe die TSG Tor um Tor aufholte und durch einen verwandelten Siebenmeter von Anja Schröder 6:5 in Führung ging.

Den Vorsprung sollten die Lechhauserinnen an diesem Tag nicht mehr aus der Hand geben. Dank einer engagierten Abwehrleistung und einer hervorragend abwehrenden Sophie Engel im Tor hielt die TSG den Gast stets auf Distanz. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte zeigte die TSG weiterhin eine konzentrierte Leistung. Christine Dengel erledigte ihre Aufgaben hervorragend im offensiven Abwehrverbund und vorne netzte Lisa Füchsle zweimal hintereinander vom Kreis zur 17:12-Führung nach 35 Minuten ein.

Angeführt von Spielmacherin Anja Schröder (11 Tore) erspielten sich die TSG-Frauen einen Acht-Tore Vorsprung zum 24:16. Auch in der Schluss-Viertelstunde ließen die Lechhauserinnen die Gäste nicht ins Spiel kommen. Die Abwehr blieb weiterhin beweglich und im Angriff wurde routiniert die Zeit heruntergespielt, ehe ein Spielzug erfolgreich abgeschlossen wurde. (wiku)

TSG Augsburg Engel, Heimann; Kubasta F. (3), Suhi (2), Stegmüller (1), Dengel (2), Stange, Kollmeier (2), Schröder (11/3), Peiker, Kubasta K. (4), Bader, Huber (1), Füchsle (4)