Kampf des TSV Haunstetten wird belohnt

„Niemals aufgeben“, lautet die Devise bei den Handball-Frauen des TSV Haunstetten schon immer. Und am Samstag war es wieder so weit, dass sie so eine schon verloren geglaubte Partie noch drehten. Mit 30:29 (16:15) holte das Team von Trainer Udo Mesch trotz zwischenzeitlichem Fünf-Tore-Rückstand beide Zähler bei der HSG St. Leon/Reilingen. „Das ist genau das, was ich an dieser Mannschaft so schätze,“ erklärte Mesch im Anschluss. „Da ist mir auch egal, was zwischenzeitlich nicht so richtig geklappt hat.“ Durch den Erfolg schoben sich die Haunstetterinnen ins obere Tabellendrittel (14. Platz/1:5 Punkte) und erarbeiteten sich ein kleines Polster auf die Abstiegsränge.

Im allerersten Aufeinandertreffen überhaupt entwickelte sich eine durchaus kuriose Partie. Haunstetten hatte dabei deutliche Probleme, sich zu akklimatisieren: Die nur spärlich besuchte Halle war nicht unbedingt gut ausgeleuchtet, und eine dreieinhalbstündige Fahrt in den Süden von Heidelberg steckte den Gästen merklich in den Knochen. Dennoch gelang dem TSV im ersten Durchgang mehrere Male sogar ein Drei-Tore-Vorsprung. St. Leon zeigte sich jedoch griffig und hatte nach dem Anschlusstreffer kurz vor der Pause wenige Zeit später die Auseinandersetzung an sich gerissen (18:17/34. Minute). Zehn Zeigerumdrehungen später schienen die Felle für Haunstetten endgültig davon geschwommen (20:25),. Nachdem man sowohl in der Abwehr als auch im Angriff riesige Probleme bekam, deutete hier alles auf einen Heimsieg der Leoner hin.

TSV Haunstetten wirft sämtliche Kräfte in die Waagschale

Jetzt besann sich Haunstetten der alten Stärke und warf sämtliche Kräfte in die Waagschale. Mesch hatte die Defensive leicht umgestellt, was zu mehreren Ballverlusten des Gastgebers führte. Als zugleich die Chancenverwertung um einiges besser wurde, gelang dem TSV fünf Minuten vor Spielende tatsächlich der Ausgleich zum 27:27. Und es sollte sogar noch besser kommen, denn nach der letzten Leoner Führung konterte Haunstetten mit einer Dreier-Serie zur 30:28-Vorentscheidung.

Vor der Weihnachtspause steht für Haunstetten noch ein Heimspiel gegen die SG Kappelwindeck (Samstag, 18 Uhr) an. Mit einem Erfolg könnte sich der TSV endgültig in der Spitzengruppe festsetzen.

TSV Haunstetten Spindler, Albrecht (Tor); Joerss (9), Link (5), Smotzek, Gaugenrieder, Dieterich (je 3), Fischer, Knöpfle (je 2), Bosch, Wedrich, Prokop (je 1), Schnorr, Schütte