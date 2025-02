Haunstetter Handballer im Negativstrudel

Auch in der eigenen Halle will beim TSV Haunstetten nichts mehr so richtig funktionieren. Gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering kassieren die Oberligahandballer mit einem 26:29 (11:13) die dritte Heimniederlage in Folge und sind damit an einem neuen Saisontiefpunkt angekommen.

Zum Rückrundenauftakt vor drei Wochen hatten sich die Rot-Weißen noch über ein Unentschieden beim Tabellenzweiten in Simbach, und damit über die vergebene Möglichkeit zum Sprung auf den Relegationsplatz, geärgert. Dann folgte jedoch eine bittere Niederlage gegen Dietmannsried, und spätestens nach der 27:34-Derbypleite bei Aufsteiger Gundelfingen war klar: Jetzt muss sich der TSV erst einmal wieder nach unten orientieren. Umso wichtiger wäre daher ein Sieg gegen den abstiegsgefährdeten SCUG gewesen, doch es kam anders.

„Wir haben die Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu gewinnen, aber diese in den entscheidenden Phasen nicht genutzt“, sagte TSV-Trainer Christian Kofler nach dem Spiel, der in den vergangenen Wochen immer wieder mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen hatte.

Nicht aber an diesem Samstagabend, gegen Germering konnte Kofler aus dem Vollen schöpfen. Zumindest bis Mitte der ersten Halbzeit, als Jan Zießow verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Daraufhin machten sich beim TSV bekannte Fehler bemerkbar und man ging mit einem 11:13-Rückstand in die Kabinen.

TSV Haunstetten holte Rückstand auf

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein fast unverändertes Bild: Germering erkämpfte sich Tor um Tor, während sich die Leistung der Hausherren in zu vielen Bereichen als ungenügend erwies. Dennoch schafften es die Rot-Weißen gegen Ende des zweiten Durchgangs, die Partie noch einmal zu ihren Gunsten zu drehen, als Lasse Sadlo in der 56. Minute das 26:25 für den TSV erzielte. Nach dem 26:26-Ausgleich der Gäste hatte Alexander Horner, der die Hausherren zuvor mit vier Treffern in Folge im Spiel gehalten hatte, die Chance, sein Team per Siebenmeter wieder in Führung zu bringen – und vergab. „Das war leider auch ein Faktor, dass wir in diesem Spiel insgesamt vier Siebenmeter verwerfen. Wenn wir die treffen, gewinnen wir“, so Trainer Kofler. Auf der Gegenseite machte es Lukas Donaubauer besser und verwertete einen Strafwurf der Germeringer zum 27:26. Für Haunstetten eigentlich kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, schließlich waren noch zwei Minuten zu spielen. Doch es schien, als hätte der TSV nun gänzlich den Kopf verloren. So waren es nicht die Gastgeber, sondern die Gäste, die noch zwei Tore erzielten, sodass Haunstetten letztlich eine 26:29-Niederlage hinnehmen musste.

Auswärtsspiel beim TSV Herrsching

Das einzige Positive beim TSV blieb das Punkteverhältnis von nunmehr 16:14., weshalb die Rot-Weißen weiterhin in der oberen Tabellenhälfte rangieren. Doch auch das könnte sich am kommenden Wochenende ändern, wenn das Team von Coach Christian Kofler gegen dessen Ex-Verein TSV Herrsching ebenfalls leer ausgeht. Kofler erwartet am Sonntag (16.30 Uhr) „eine volle Halle“ am Ammersee. Für seine Mannschaft gehe es dabei in erster Linie darum, „die Abläufe in Angriff und Abwehr zu festigen.“ Mit ein wenig Spielglück sollten gegen den Tabellennachbarn dann bestenfalls noch zwei Punkte herausspringen, um der Abwärtsspirale vorerst ein Ende zu setzen.

TSV Haunstetten Fischer, Feistle (Tor); Horner (8/1), Albrecht (5/1), Kofler, Sadlo, Vogl, Hartung (je 2), Spörhase (2/2), Manz, Paulik, Völker (je 1), Wiedmer, Zießow, Küpper