TSV Haunstetten: Auswärtsspiel gegen den HC Erlangen als Chance zur Wiedergutmachung

Am Samstag (16:30) ist beim TSV Haunstetten Wiedergutmachung angesagt. Nach dem zweifellos verbesserungswürdigen Auftritt gegen den „Angstgegner“ SV Allensbach, der mit einer 27:32-Niederlage endete, sind die Drittligahandballerinnen auswärts beim HC Erlangen gefordert. Trainer Udo Mesch hat dabei eine klare Erwartungshaltung an seine Mannschaft: „Ich erhoffe mir eine deutliche Leistungssteigerung von uns. Gegen Allensbach waren wir auch mit dem Kopf oft nicht bei der Sache, das wollen wir in Erlangen besser machen.“

Während der TSV im direkten Vergleich mit Allensbach nun schon das siebte sieglose Spiel in Folge hinnehmen musste, sieht die Haunstetter Bilanz gegen den HC Erlangen erstaunlich positiv aus. Sechs der letzten sieben Aufeinandertreffen konnten die Rot-Weißen für sich entscheiden, lediglich in der vergangenen Saison verlor Haunstetten in Mittelfranken mit 24:37.

Danach wurde der HC Staffelsieger der 3. Liga Süd, entschied sich jedoch aus finanziellen Gründen dagegen, an einer Aufstiegsrunde teilzunehmen. Um eine solche Entscheidung muss sich der Verein in der laufenden Spielzeit wohl keine Gedanken mehr machen, mit dem Aufstieg hat Erlangen momentan herzlich wenig zu tun. Wie der TSV müssen sich die Mittelfranken aktuell eher nach unten orientieren, auch wenn der Druck vor dem direkten Duell für beide noch überschaubar ist. Der HC Erlangen hat im gesamten Februar bislang nur Siege geholt und den Abstiegsrängen damit vorerst den Rücken zugekehrt, während sich Haunstetten fast über die gesamte Saison im gesicherten Mittelfeld hält.

Dennoch könnte die Partie am Samstag richtungsweisend sein. Wer gerät womöglich noch in den Abstiegskampf und wer kann die Saison entspannt zu Ende spielen? Das wird nicht an diesem Wochenende entschieden, doch ein Sieg wäre für beide Teams ein weiterer großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.