Türkspor Augsburg mit einem Traumstart in der Bayernliga

Chef-Trainer Ajet Abazi war nach dem 3:0-Sieg in Deisenhofen, einem Ortsteil von Oberhaching bei München, dann auch zufrieden: „Über die 90 Minuten haben wir uns das Ergebnis verdient, auch wenn Deisenhofen uns zu Beginn der zweiten Halbzeit noch einmal etwas unter Druck gesetzt hat.“ Die ersten beiden Treffer bereitete Kerem Cakin über die linke Seite vor. Mehmet Ali Fidan (8.) und Noah Kusterer (23.) legten so das Fundament für den Auswärtserfolg. „Wir hätten etwas früher auch schon das dritte Tor machen müssen, aber haben es insgesamt sehr gut gemacht“, lobt Abazi. Das 3:0 von Enes Bozkurt machte fünf Minuten vor Schluss endgültig den Deckel drauf.

Am Mittwoch spielt Türkspor zu Hause gegen Nördlingen

Bereits am Mittwoch geht es für die Augsburger schon mit dem Heimspiel gegen den TSV Nördlingen weiter (Anpfiff 18.30 Uhr). Das werde laut Abazi „ein ganz anderes Spiel“. Auch weil eine Mannschaft mit viel Qualität in der Offensive warte, die in der Vorsaison zu den Topteams der Bayernliga-Süd gezählt habe. Die Rieser sind nun wieder gut in die Saison gestartet, holten ein Remis gegen Sonthofen und siegten am Wochenende souverän mit 3:0 gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching.

Türkspor Tepe – Redier, Kurt, Demir (90.+1 Bui) – Aydin, Krachtus (57. Gartmann), Kusterer (60. Dimitrijevic), Willstadt, Cakin (90.+1 Soydan) – Abazi (69. Bozkurt), Fidan

Tore 0:1 Fidan (8.), 0:2 Kusterer (23.), 0:3 Bozkurt (85.)

Zuschauer 150

Schiedsrichter Morina (FSV Landau/Isar)