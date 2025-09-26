TV Augsburg startet mit „Knallerspielen“ in die Saison

Spielertrainerin Mirijam Unger wirkt wenig zuversichtlich. Die Basketballerinnen des TV Augsburg starten am Wochenende in der 1. Regionalliga Südost in die Saison, die Vorbereitung auf die Spielzeit verlief jedoch alles andere als optimal. Im Sommer hatten ihr Team und Unger mit geschlossenen Turnhallen zu kämpfen, danach fehlten Spielerinnen und Unger selbst, weil sie im Urlaub weilten. Studium, Beruf und Verletzungen erschwerten zusätzlich den Trainingsalltag. Ungers ernüchterndes Fazit vor dem Auftakt: „Wir sind nicht gut vorbereitet.“

Entsprechend schraubt sie ihre Erwartungen vor der ersten Partie bei SB DJK Rosenheim nach unten (Samstag, 15 Uhr). Und danach werden die Aufgaben nicht einfacher. In den ersten Spielen trifft der TVA gleich auf mehrere Hochkaräter, darunter München Basket und der TSV München Ost. „Das sind mehrere Knallerteams hintereinander“, sagt Unger. Trotz allem bleibt die Zielsetzung dieselbe wie im Vorjahr. „Das Ziel ist nach wie vor Play-offs, weil wir auf jeden Fall in der Liga bleiben wollen.“

TV Augsburg übertraf in der Vorsaison die Erwartungen

In der vergangenen Saison hatten die Augsburgerinnen in der Hauptrunde ihre Erwartungen weit übertroffen. Als souveräner Tabellenerster hatten sie die Meisterrunde erreicht, waren dort dann allerdings überraschend früh im Viertelfinale gescheitert. Zwischendurch hatte es sogar Überlegungen gegeben, wie man im Falle des Titels mit dem Aufstiegsrecht umgegangen wäre. Letztlich stellte sich die Frage nicht, nachdem man sportlich keine Chance hatte. Der TVA hätte seinen Kader anpassen müssen, hätte sich mit einer Profispielerin verstärken müssen. Unger betont: „Mit dem Team, das wir jetzt haben, wäre das unmöglich gewesen.“

Doch auch in der drittklassigen Regionalliga werden die Augsburgerinnen sich strecken müssen, mutmaßt Unger. Die Liga sei bedeutend stärker und ausgeglichener geworden. Da der TSV Nördlingen sich zurückgezogen hat, spielt Augsbrug in einer Siebener-Liga. „Wir müssen in jedem Spiel eigentlich alles geben und versuchen, da irgendwelche Punkte einzusammeln“, sagt Unger. Trotz schwieriger Vorbereitung reiche die Qualität im Kader aber aus, um die Play-offs zu erreichen, stellt Unger klar. Der Kern des Teams ist zusammengeblieben.

Heimspieltage in der Augsburger Erhard-Wunderlich-Halle

Wiederholt wurde im Verein diskutiert, ob die Heimspiele künftig stärker mit den Herren verzahnt werden könnten. Die Basketballabteilung um deren Abteilungsleiter Markus Mosig und Krisztina Mattis planen Heimspieltage in der Erhard-Wunderlich-Halle. So sollen Jugendteams, Frauen und Männer gemeinsam dort Spiele austragen.