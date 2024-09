TV Augsburg setzt auf Teamgeist und Talente

Auf Mirijam Unger und die Regionalliga-Basketballerinnen des TV Augsburg wartet zum Auftakt der neuen Saison mit Jahn München gleich ein echter Topclub. „Das ist schon ein Kracher zum Anfang“, meint Unger, die bereits seit zehn Jahren Spielertrainerin beim TVA ist, vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15 Uhr) in München.

Die Münchnerinnen waren letztes Jahr im Hauptfeld der unangefochtene Spitzenreiter und hatten in der ganzen Saison nur eine Partie verloren. Das aber ausgerechnet gegen die Frauen des TVA, die sich mit einem starken dritten Platz ebenfalls für die Play-offs qualifizieren konnten. Jahn München sei im Basketball eine „große Nummer“ und hat mit Maggy von Geyer eine frühere Nationalspielerin in ihren Reihen. „Trotzdem rechnen wir uns Chancen aus“, analysiert Unger.

TVA-Kader ist zusammengeblieben

Das Frauenteam des TVA ist im Blick auf letztes Jahr weitestgehend zusammengeblieben und hat mit Nika Semykasheva eine hochtalentierte ukrainische Jugendnationalspielerin dazu bekommen. Generell gibt es beim TVA eine große Altersspanne. Einige Spielerinnen sind 35 oder älter; andere wie Semykasheva 20 Jahre oder jünger. Sophie Kleim schaffte schon mit 14 den Sprung in die erste Mannschaft und spielte durch die Doppellizenz-Regelung schon 2. Bundesliga. In der neuen Saison konzentriert sie sich aber wieder voll auf die Regionalliga mit dem TVA.

Dass der Verein Talente so früh an die Regionalliga Südost heranführen kann, liegt an der Nachwuchsarbeit, die in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Von der U12 bis zur U20 stellt der Verein in allen Altersklassen Mädchenmannschaften. Das war nicht immer so. „Als ich angefangen habe, hatten wir kein einziges Mädchenteam“, erzählt Unger. Vor allem durch das ehrenamtliche Engagement vieler Spielerinnen im Verein würden die Jugendlichen selbst motiviert, Jüngeren etwas weiterzugeben, ist sich Unger sicher. Sportlich möchte der TVA erneut in die Play-offs einziehen, aufsteigen aber nicht unbedingt. „Wir haben nur drei bis vier Spielerinnen, die aktuell 2. Bundesliga spielen könnten. Zudem wären die Fahrtwege erheblich weiter als jetzt bis maximal nach Regensburg“, erklärt Unger.

TVA-Männer starten auch bei Jahn München, zwei Stunden später als die Frauen

Die TVA-Männer sind in dieser Saison mit den Frauen ligentechnisch gleichgezogen. Nach dem Aufstieg spielen sie zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte 1. Regionalliga. Während die Frauen weiter in der Ernst-Adloch Halle ihre Heimspiele austragen können, sind die Männer in die Erhard-Wunderlich-Halle umgezogen. In die Saison starten sie am Samstag aber auswärts, bei Jahn München, um 17.30 Uhr, nach den TVA-Frauen.