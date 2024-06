Ultimate Frisbee

vor 34 Min.

Haunstetter Werfwölfe sind deutsche Spitze

Plus Mixed-Team des Vereins gelingt im Ultimate Frisbee der Aufstieg in die 1. Klasse, zwei andere Teams schaffen zudem den Sprung in die 2. Liga

Von Peter Bleith

Die Frisbee-Abteilung des FC Haunstetten hat ihren nächsten großen Wurf gelandet: Nachdem im Sommer den Männern auf Rasen der Aufstieg in die erste deutsche Liga gelungen war, sind die Werfwölfe nun auch in der gemischten Spielklasse in der Halle erstklassig. Damit hat Augsburg eines der besten acht Teams in Deutschland. Ebenso gelang auch dem Damen- und dem Herren-Team in dieser Hallensaison der Aufstieg in die 2. Liga.

Im letzten Jahr wurde der Aufstieg in der gemischten Spielklasse noch um einen Punkt knapp verpasst. Daher trat man als Mitfavorit auf dem Turnier in Frankfurt auf und zeigte eine konzentrierte und geschlossene Teamleistung mit sechs ungefährdeten Siegen. Ermöglicht wurde dies auch durch eine intensive Vorbereitung. Die Werfwölfe starteten stark ins Turnier und verschafften sich immer wieder durch taktische Finessen Vorteile. Das galt insbesondere im entscheidenden Spiel gegen die zweitplatzierten Frankfurter, das ungefährdet mit 12:9 gewonnen wurde. "Ich bin stolz, wie konstant wir waren und wie variabel wir über alle Spielerinnen und Spieler gespielt haben", sagte Franka Menke vom Trainerteam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen