DJK Hochzoll kommt vom Ost-Wochenende mit leeren Händen zurück

Die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll gewinnen sowohl gegen NV Markkleeberg als auch gegen Leipzig den ersten Satz. Am Ende stehen aber zwei 1:3-Niederlagen. Warum?

Sowohl die 1:3 (27:25, 22:25, 21:25, 20:25)-Niederlage am Samstag bei den Neuseenland-Volleys Markkleeberg als auch nicht einmal 24 Stunden später das 1:3 (25:23, 20:25, 10:25, 20:25) bei den Emplify Volley Leipzig waren für Fabian Gumpp unnötig. „Wir haben in diesen ersten beiden Sätzen gezeigt, dass wir es können. Aber wir haben es nicht geschafft, unsere Leistungsfähigkeit über länger Zeit hochzuhalten“, analysiert der Trainer der Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll die Niederlagen schonungslos.

DJK kann mit Fehlern schlecht umgehen

Und so kehrte die DJK mit leeren Händen vom Wochenendtrip in den Osten der Republik mit leeren Händen zurück. Dabei schienen die Hochzollerinnen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer Markkleeberg, die Kreisstadt liegt etwas südlich von Leipzig, durchaus vor 130 Zuschauern in die Enge treiben zu können. „Der erste Satz war fast optimal, doch dann hatten wir ein paar Breaks gegen uns und dann geht bei uns der Kopf an“, beschreibt Gumpp die Situation.

NV Markkleeberg ist der Top-Favorit

Widerstände zu überwinden war die DJK lange Zeit nicht gewöhnt, wurde man in der vergangenen Saison doch Meister. Und so drehten die Gastgeberinnen, die als Aufstiegsfavorit Nummer eins gehandelt werden, das Spiel. „Markkleeberg ist die stärkste Mannschaft der Liga, hat sich mit einer Erst- und zwei Zweitliga-Spielerinnen verstärkt, aber da war mehr drin“, ist sich Gumpp sicher.

In Leipzig zeigte sich dann ein fast gleiches Verhaltensmuster. Die DJK gewann den ersten Satz mit 25:23. Die Augsburgerinnen präsentierten sich konzentriert und nervenstark, doch plötzlich war ein Bruch im Spiel und Leipzig übernahm das Kommando. Die DJK fand nicht mehr zu ihrer Linie und in vier Sätzen war das Spiel dahin. „Wir haben in beiden Spielen in den ersten Sätzen jeweils nur drei Eigenfehler gemacht, in den folgenden waren es durchschnittlich doppelt so viele“, sagt Gumpp und fährt fort: "Mit 110 Prozent Leistung können wir gegen jeden Gegner gewinnen, mit 90 oder nur 80 Prozent reicht es gegen solche Mannschaften nicht."

Am Samstag geht es wieder in den Osten

Nach den beiden Niederlagen ist die DJK mit 16 Punkten auf Platz fünf zurückgefallen, Spitzenreiter ist Markkleeberg mit der Optimalpunktzahl 24 aus acht Spielen, Leipzig ist Zweiter (22/8 Spiele), Erfurt (20/ 10Spiele). Dort muss die DJK am Samstag antreten. Vielleicht gibt es dort mehr als nur Spesen.

DJK Hochzoll: Müller, Drigalski, Miller, V. Kulig, Slomka, Mayr, Hall, Aringer, Auer, Wagner, N. Kulig, Deutscher, Karpf