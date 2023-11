Volleyball

Gegen Lohhof ist der Ehrgeiz der Augsburger Volleyballerinnen immer noch ein bisschen größer

Plus Hochzoller Drittliga-Frauen empfangen zu Hause einen Ligakonkurrenten, gegen den sie unbedingt gewinnen wollen - das Ex-Team ihres Trainers Fabian Gumpp.

Von Andrea Bogenreuther

Ein Spiel gegen den bayerischen Ligarivalen SV Lohhof II ist für die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll immer eine kleine Besonderheit. Schließlich war DJK-Trainer Fabian Gumpp bei den Münchner Vorstädterinnen im Einsatz, bevor er vergangene Saison das Augsburger Team übernommen und es auch gleich an die Tabellenspitze geführt hat. Auch in seiner zweiten Saison mit der DJK Hochzoll rangiert die Mannschaft in der Spitzengruppe, belegt vor dem Heimspiel gegen Lohhof II am Samstag (19 Uhr, Zwölf-Apostel-Halle) Rang drei. Punktgleich mit dem MTV Rosenheim und den Allgäu Volleys Sonthofen.

Obwohl die Augsburgerinnen regelmäßig gegen Lohhof antreten und auch bereits ein Vorbereitungsspiel gegen das Team bestritten haben, wissen sie dennoch nicht so genau, was sie am Samstag in der ersten Punktspiel-Begegnung dieser Saison erwartet. Die Gäste hätten zur neuen Saison einige Neuzugänge verpflichtet, berichtet Mannschaftsführerin Lynn Drigalski, mit der alten Mannschaft habe das kaum mehr etwas zu tun. "Da müssen wir erst einmal schauen, wie sie auftreten, und dann flexibel reagieren", sagt sie. Viele Punkte haben die Lohhoferinnen bisher allerdings noch nicht gesammelt, mit zwei Siegen in fünf Spielen liegen sie derzeit auf dem achten Tabellenplatz.

