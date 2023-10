Hochzoller Volleyballerinnen lassen sich in Dresden nicht aus dem Konzept bringen

Plus Den Hochzoller Drittliga-Frauen gelingt in Dresden im dritten Auswärtsspiel der dritte Sieg. Umso mehr freuen sie sich nun auf den Heimauftakt nächste Woche.

Den dritten Sieg im dritten Auswärtsspiel haben die Hochzoller Drittliga-Volleyballerinnen beim VC Olympia Dresden unter Dach und Fach gebracht und sich dabei weder von der langen Anreise noch vom verlorenen dritten Satz aus dem Konzept bringen lassen. Stattdessen besannen sie sich nach einem überraschenden Einbruch beim 3:1 (25:12, 25:19, 17:25, 25:23) schnell wieder auf ihre Stärken.

"Wir sind die langen Auswärtsfahrten nach Dresden ja mittlerweile gewöhnt, aber es ist natürlich ganz schön, wenn man dann mit drei Punkten zurückkommt", berichtet Libera Lynn Drigalski angesichts der vielen Stunden im Auto für eine knapp zweistündige Spielzeit. Erst Sonntagfrüh um halb drei war das Team nach seinem Erfolg wieder zurück in Augsburg.