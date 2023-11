Volleyball

vor 16 Min.

Hochzoller Volleyballerinnen müssen gegen Tabellenführer Markkleeberg ran

Dürfen die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll auch in Sachsen jubeln? Mit Markkleeberg und dem EV Leipzig warten am Wochenende starke Gegner.

Plus Das Team der DJK Augsburg-Hochzoll reist zum Doppelspieltag nach Sachsen. Am Samstag geht es gegen den NV Markkleeberg, am Sonntag gegen den EV Leipzig.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Statt zwei Fliegen mit einer Klatsche, vielleicht sechs Punkte mit einer Auswärtsfahrt? So in etwa würden sich die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll das Ergebnis ihrer Dienstreise in den deutschen Osten vorstellen. Denn am Wochenende wartet ein Doppelspieltag in Sachsen auf die Mannschaft von Trainer Fabian Gumpp. Am Samstagabend (18 Uhr) treten die Augsburgerinnen bei den Neuseenland Volleys (NV) Markkleeberg am Stadtrand von Leipzig an. Am Sonntagnachmittag (Beginn 15 Uhr) ist dann Anpfiff direkt beim EV Leipzig.

Mit zwei Kleinbussen reisen die Hochzoller Volleyballerinnen nach Leipzig

"Unsere Teammanagerin Sonja Meinhardt probiert immer, die Spiele für uns so zu legen, dass wir uns eine lange Auswärtsfahrt sparen. Das ist aber bei allen Teams in der Liga so", sagt Teamführerin Lynn Drigalski. Mit zwei Kleinbussen über das swa-Carsharing fahren die Hochzollerinnen nach Leipzig. Neben dem Punkt, dass es schon anstrengend sei, erst die mindestens fünf Stunden nach Leipzig im Auto zu sitzen und dann möglichst ausgeruht eine Drittliga-Partie zu bestreiten, macht Drigalski mit Blick auf den vorhergesagten Schnee am Wochenende auch das Wetter ein bisschen Sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen