Volleyball

vor 17 Min.

Hochzoller Volleyballerinnen wissen um die Stärke von Schlusslicht Dresden

Plus Nach ihrer Punktspielpause treten die Drittliga-Volleyballerinnen in Dresden an. Sie wollen sich vom letzten Tabellenplatz der Gegnerinnen nicht täuschen lassen.

Von Andrea Bogenreuther

Die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll sind dabei, ihre neue Drittliga-Saison ähnlich erfolgreich anzugehen wie im vergangenen Jahr. Da hatte das Team mit dem damals neu verpflichteten Trainer Fabian Gumpp die Vorrunde in der Dritten Liga Ost ohne eine einzige Niederlage bestritten und war am Ende Meister geworden. Auch in der aktuell laufenden Spielzeit haben sich die Augsburgerinnen bisher keine Blöße gegeben. Zwei Siege aus zwei Partien stehen auf der Haben-Seite – ein 3:2 gegen die ambitionierten AllgäuStrom Volleys Sonthofen und ein 3:1-Erfolg gegen die ehrgeizigen Aufsteigerinnen des FC Kleinaitingen.

Der Erfolgslauf der Hochzollerinnen könnte sich auch am Wochenende fortsetzen, schließlich treten die Augsburgerinnen am Samstag beim VC Olympia Dresden II an, dem Nachwuchsteam des Volleyball-Bundes- und Landesstützpunkts Dresden. Der Club gilt seit Jahren als die Talentschmiede des leistungssportlich orientierten weiblichen Volleyball-Nachwuchses in Deutschland. Während dessen erste Frauenmannschaft in der Zweiten Bundesliga Pro spielt, sind die größten Talente, die den Sprung in den Spitzensport schaffen wollen, in der zweiten Mannschaft zusammengefasst. Für sie geht es in erster Linie darum, in Punktspielen Wettkampferfahrung zu sammeln.

