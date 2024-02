Volleyball

Libera Lynn Drigalski: "So macht Volleyball richtig Spaß"

Plus Ihr Heimspiel gegen die AllgäuVolleys Sonthofen beginnen die Hochzoller Drittliga-Frauen mit einem Fehlstart. Doch nachdem der erste Satz verloren ist, laufen sie vor heimischem Publikum zur Höchstform auf.

Von Andrea Bogenreuther

Seit über zehn Jahren spielt Volleyballerin Lynn Drigalski nun schon in der dritten Liga und ist zuverlässige Libera im Team der DJK Augsburg-Hochzoll. Lange musste sie warten, einmal als "wertvollste Spielerin des Spiels ausgezeichnet zu werden. Doch nun ist ihr dieses Kunststück gleich in zwei aufeinanderfolgenden Partien gelungen. Sowohl beim 3:2-Erfolg in Erlangen vergangene Woche, als auch beim 3:1-Heimsieg am Samstag gegen die AllgäuVolleys Sonthofen. Beide Male erhielt die 1,68 Meter große Annahme- und Abwehrchefin der Hochzollerinnen die Goldmedaille verliehen. "Es ist einfach so cool", freute sich Drigalski über die Auszeichnung, die immer von der gegnerischen Mannschaft festgelegt wird, "vor allem, wenn man schon so lange in der Liga dabei ist."

Mit ihren Annahmekünsten hatte Drigalski großen Anteil daran, dass die Partie gegen Sonthofen aus Hochzoller Sicht letztlich doch noch in die richtige Richtung kippte. Denn den ersten Satz hatten die Gastgeberinnen komplett verschlafen. Mit 15:25 war er nach 20 Minuten zugunsten der Gäste beendet, die die nahezu tatenlosen Augsburgerinnen ziemlich überrollten. "Wir standen da wie ein Reh im Scheinwerferlicht", brachte Drigalski die Bewegungslosigkeit ihres Teams auf den Punkt. Zugleich spielten die Gäste mit dem immensen Selbstbewusstsein von zuletzt sieben Siegen in Folge auf.

