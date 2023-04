Volleyball

Meistertitel für Hochzolls Frauen: Das Sahnehäubchen auf eine gelungene Volleyball-Saison

Großer Jubel bei den Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll. Das Team gewinnt nach einer grandiosen Saison die Meisterschaft in der Dritten Liga Ost mit zwei Siegen in den letzten zwei Spielen gegen die Neuseenland Volleys und Erfurt electronic.

Plus Die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll besiegeln mit einem starken letzten Doppelspieltag die Meisterschaft in der Dritten Liga Ost. Nun stellt sich die Frage, ob das Team das Aufstiegsrecht wahrnimmt.

Der erfolgreichsten Drittliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte haben die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll nun das Sahnehäubchen aufgesetzt. Durch zwei klare Siege am letzten Punktspiel-Wochenende bremsten sie die Konkurrenz noch aus und sicherten sich den Meistertitel in der Dritten Liga Ost. Ein Erfolg, der zu einem großen Teil auch Trainer Fabian Gumpp zuzuschreiben ist, der die Mannschaft erst im vergangenen Sommer übernommen und sie gleich in seiner Premierensaison zum Titel geführt hat.

Entsprechend glücklich ist auch Zuspielerin und Teammanagerin Sonja Zellner. "Das ist total krass. Vor zwei Wochen dachten wir schon, alles ist dahin, doch dann hat auch Spitzenreiter Erfurt gepatzt und wir hatten wieder die Chance. Wir sind mit Erfurt jetzt zwar punktgleich, aber wir haben 15 Siege und Erfurt nur 14. Deswegen sind wir Meister. Knapper geht es nicht", sagt Zellner. Jetzt steht allerdings die Frage im Raum, ob die DJK Augsburg-Hochzoll ihre Aufstiegs-Option in die 2. Liga Süd zieht oder nicht.

