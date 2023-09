Volleyball

Neue Saison hält für die Hochzoller Volleyballerinnen Spannendes bereit

Lynn Drigalski (lnks mit Sonja Auer) und die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll konnten in der vergangenen Spielzeit viel jubeln. Weil sie ihr Aufstiegsrecht allerdings nicht wahrnahmen, treten sie nun wieder in der Dritten Liga Ost an und starten mit einem Auswärtsspiel in Sonthofen.

Plus Die DJK Hochzoll hat sich trotz Meistertitels für einen Verbleib in der Dritten Liga Ost entschieden. Am Samstag erfolgt der Auftakt bei den Volleys Sonthofen. Und gleich im zweiten Spiel steht eine Premiere an: das Derby gegen Aufsteiger FC Kleinaitingen.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Obwohl sie 2022/2023 ihre beste Drittliga-Saison gespielt hatten, gab es am Ende der Spielzeit bei den Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll doch ein paar enttäuschte Gesichter. Schließlich hatte sich das Team aufgrund der durchgehend starken Leistungen Tabellenplatz eins, den Meistertitel und das Aufstiegsrecht in die Zweite Liga erkämpft. Nach langem Überlegen aber war man in der Volleyball-Abteilung zu der Überzeugung gekommen, dass ein Aufstieg für Verein und Mannschaft ein zu großes Wagnis gewesen wäre.

"Die Risiken in Sachen Finanzen und Organisation waren uns für den Moment zu groß", teilte die Abteilungsführung um Sonja Meinhardt und Fabian Brenner Anfang Mai mit. Die Sponsorensuche für eine Volleyball-Frauenmannschaft ist in Augsburg nicht einfach – und in Hochzoll hat man sich auf die Fahnen geschrieben, sorgsam mit dem Geld umzugehen sowie "nachhaltig und perspektivisch" zu arbeiten. So soll auch der mannschaftliche Umbruch mit dem Einsatz jüngerer Spielerinnen weiter vorangetrieben werden. Alles Punkte, die sich mit einem Abenteuer Zweite Liga, das es schon einmal bei der DJK gab und das unschön endete, nicht vereinbaren ließ.

