Niederlage gegen Eibelstadt: Ein Tag zum Vergessen für die DJK-Volleyballerinnen

Die Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll verlieren klar beim TSV Eibelstadt. Vor der Winterpause marschierten sie durch die Liga, jetzt läuft es nicht mehr.

„Das war einfach ein Tag zum Vergessen für uns.“ Sonja Meinhardt, Teamsprecherin und Zuspielerin der Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll, macht es kurz. Die deutliche 0:3 (17:25, 19:25, 13:25)-Auswärtsniederlage beim TSV Eibelstadt wollte Meinhardt gar nicht beschönigen: „Wir kamen überhaupt nicht ins Spiel.“

DJK startete mit elf Siegen in Folge

Dabei fuhren die Augsburgerinnen durchaus mit Optimismus in die kleinste Stadt Bayerns vor den Toren Würzburgs idyllisch am Maindreieck gelegen. Hatte Eibelstadt doch vor der Partie 15 Punkte Rückstand auf die DJK. Zudem hatten die Augsburgerinnen das Hinspiel mit 3:2 für sich entschieden. Damals mischte die DJK mit elf Siegen in Folge die Liga auf.

Doch von dem Selbstvertrauen und dem Selbstverständnis für die eigene Stärke ist derzeit nicht so viel zu sehen. Gegen Eibelstadt lag der große Schwachpunkt bei der eigenen Annahme. „Die gegnerischen Aufschläge haben wir nicht in den Griff bekommen“, sagt Meinhardt. Dann beginnt bei den DJK-Spielerinnen derzeit ein unerwünschter Denkprozess. „Wir werden nervös und die Gegnerinnen haben ja nichts zu verlieren und spielen munter drauf los.“ So wie am Samstag.

DJK Hochzoll verliert drittes Spiel nach der Weihnachtspause

Und ließen sich die DJK-Spielerinnen davon in der Vorrunde nicht beeindrucken und überstanden die eine oder andere Schwächephase im eigenen Spiel, finden sie derzeit nicht mehr in die Spur. Ergebnis: ohne Satzgewinn war das Spiel in etwas mehr als einer Stunde verloren. Es war die dritte Niederlage im vierten Spiel nach der Weihnachtspause. Die DJK hat nun drei Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten VC DJK München-Ost-Herrsching (bei einem Spiel weniger) und es fehlen zwölf Punkte (bei drei Spielen weniger) auf Tabellenführer Erfurt. Jetzt ist Meinhardt erst mal froh, dass die DJK am kommenden Woche spielfrei ist, ehe der Dresdner SSV nach Hochzoll kommt. „Das tut jetzt gut, nach vier anstrengenden Wochen. Wir können jetzt reseten und dann wieder neu angreifen“, sagt Meinhardt.

DJK: Miller, Drigalski, Steber, Slomka, Karpf, Hall, Auer, Lesch, Wagner, Meinhardt, Kulig, Deutscher, Hafner

